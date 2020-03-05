【趣一趣】日女DIY舊胸圍變口罩好吸引　H Cup網民照做卻笑爆網民

新型冠狀病毒肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）疫情仍然持續，日本亦成為「重災區」之一，防疫必備的口罩供不應求。日本美女網民朝比奈夢乃周二（3日）在Twitter貼圖教學分享用舊胸圍自製口罩，效果好睇之餘亦有幾分性感。其後一名H Cup網民照辦煮碗用自己的舊胸圍炮製一個，可是效果卻令人爆笑！

日本口罩因應新冠肺炎疫情供應緊張，有女網民用舊胸圍自製口罩引起網上關注。（Twitter「asahinayumeno」圖片)

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

照片所見，朝比奈的胸圍口罩以青藍色蕾絲為主調，胸圍取代口罩橡筋完美地掛在兩隻耳仔上，原本的罩杯就如一個N95一樣，緊貼她的鼻、面部及下巴。朝比奈表示，胸圍口罩透氣性不錯，但未試過長時間佩戴，提醒胸圍口罩因人而異適用。帖文在短短兩日已吸引逾5.7萬人讚好以及1.2萬次分享，但不少網民質疑胸圍口罩的實際防菌效果，更擔心長時間佩戴會焗促不適。

一名H Cup女網民亦分享自己模仿製作的胸圍口罩，實測戴上之後竟然有「意想不到」的效果，因為罩杯比她的頭大得多，連眼睛都遮住，並將整塊臉都包住，「升級」成面罩，可見胸部大的確也可以是一種煩惱。

+ 27 + 26 + 25