「一帶、二癢…」醫師爆女生5大下體問題　勁痕者一年睇36次醫生

不少女生都受下體味道或感染等問題困擾，有台灣婦產科醫師大爆，臨床觀察發現女性就下半身最惱人煩惱分5項，「一帶、二癢、三味道、四突起、五破皮」，以女生困擾程度來說，發出異味排第二，最尷尬是痕癢的問題。

不少女生都遇上下體毛病，卻因尷尬不敢求醫，有醫師列出5大常見問題，你又有沒有？（Getty Images）

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台灣婦產科醫師陳保仁日前出席綜藝節目《醫師好辣》時表示，多年臨床經驗所見，以女生下體疾病來說，最常見的5大困擾是「一帶、二癢、三味道、四突起、五破皮」，即白帶、痕癢、異味、生痘痘以及異常的凸起或潰瘍。

在這5大困擾中，陳保仁指女生最害怕的是生痘痘，因為女生尷尬暗中上網查詢時，一定會搜到極多有關感染性病「椰菜花」的資料，難免嚇倒，排第二困擾的是異味，怕身邊人聞到，但最最困擾的痕癢，別人看不到，亦難以一直抓癢。

陳保仁指下體痕癢的情況最常見是黴菌感染，尤其是在台灣這亞熱帶氣候，較易黴菌感染，分泌物增多刺激外陰就會發癢，一遇「悶、熱、濕」即會癢，一般而言會給予塞劑的治療，然後會提醒她要保持通風不要捱夜，別吃生冷辣刺激性食物等等，有的人經治療後一下子就好了。

不過陳保仁表示，有的人患的是慢性搔癢症，一年到頭都在發作，每次求醫獲發藥，好像好一會兒，有時後又沒有好，反反覆覆的。他指其實慢性搔癢症即外陰的表皮慢慢受傷，有的人感不適用熱水燙，有的人狂用水沖洗，擦來擦去令表皮受傷了，這種受傷發作出來就是令人感到痕癢，有點像過敏，20歲至50歲患者都有。

他指曾有患者向他呻下體痕癢很困擾，一年要看12次醫生，以每次要覆兩次診來計算，即前後要去醫務所看足36次。他指一經內診就可確認，而治療是會偏向於過敏的治療，抗生素以外他還會給予局部的類固醇止癢，再叮囑患者不要再用熱水沖洗，不要過度清潔，還會處方口服的抗組織胺，甚至會在患處打類固醇，或有需要時會為患者打自體血清。

陳保仁指經治療很不少人一星期已感覺好很多，但他重申最重要是克服手癢，即不自主的去抓癢的問題。