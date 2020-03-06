【超誇張】日單親媽加入雜誌社工作50天　由悶蛋師奶變身索爆靚媽

身為人母照顧子女是首要責任，花時間為自己好好打扮難免是奢侈事。有日本電視綜藝節目以一位單親媽媽作主角，紀錄她在時裝雜誌社打工50天的驚人轉變，由不修邊幅的平凡師奶變身人見人愛的索爆靚媽。

日本電視綜藝節目以一位單親媽媽作主角，紀錄她在雜誌社打工的50日內，如何由不修邊幅的女人變成人見人愛的索爆靚媽。（YouTube片段截圖）

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日本綜藝節目《50日間で女性の顔は変わるのか》，找來一位28歲的的單親媽媽大須賀小姐做實驗。她日常需要照顧一對7歲雙胞胎兒子，自從生了小朋友，生活上變得節儉，而且在連鎖牛肉飯店工作，平常穿着簡單、舒適為主的運動服與波鞋，沒有時間刻意打扮。

該節目邀請大須賀小姐到位於東京表參道的一間女性時裝雜誌社工作50日，觀察她在外型打扮上的變化。她首天上班時竟穿了灰色衛衣、長褲及波鞋，站在悉心打扮的同事身邊顯得格格不入。到第2天上班，她開始化淡妝，面色精神不少。

大須賀小姐本來在公司只做簡單的工作，例如負責接電話、整理訂單及協助活動等，她與同事關係不錯，耳濡目染下她開始受影響學習打扮自己，怎料一星期後，她有很大進步，更嘗試穿小碎花上衣。

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有同事更好心提醒她有「駝背」情況，建議她要挺起胸膛與人說話。她們更讓大須賀小姐試穿高5厘米的高跟鞋，從而增加自信心。直至工作第37日，她更買了黑色高跟鞋回公司穿。

之後見到同事的微鬈曲髮髮型，她亦在家嘗試自己夾髮，效果卻不太理想。最後她決定到髮型屋重新染髮及把頭髮電曲，配上相襯的妝容及衣着，完全變身成時尚女性，可謂非常大的轉變。

連網民亦表示誇張，沒想過大須賀小姐有如此大的轉變，完全看不出她是位媽媽，更大讚她打扮得宜，要認識異性亦非難事，「太誇張了」、「她很漂亮呢」、「世界上只有懶的女人，沒有醜女人」。

（綜合）