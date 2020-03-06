新冠肺炎|海之戀自動口罩售賣機暫停服務　SmADt：多售清正搵新貨

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，人人求罩先保。自動販賣機服務商SmADt在香港11個屋苑設置「防疫加油站」，專賣口罩及酒精搓手液等防疫物品，並聯同WeChat Pay HK推出10元電子現金券優惠。不過，今日有網民發現位於荃灣海之戀的售賣機屏幕顯示「暫停服務」，管理員亦不知何時開賣。

有網民到荃灣海之戀的SmADt販賣機買口罩，但發現「暫停服務」。（讀者提供圖片）

荃灣海之戀的SmADt販賣機顯示「暫停服務」，管理員都不知道何時開賣。（讀者提供圖片）

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SmADt回應指口罩銷情遠較想像中多，大部分販賣機已賣光口罩，如有新貨會在facebook專頁公布，而海之戀販賣機因系統提升工程進行中，會暫停服務至另行通知。

全球口罩供應緊張，市民撲罩要花盡心思。SmADt日前增設自動販賣機「防疫加油站」，售賣外科口罩、酒精搓手液等防疫物品，以產自印尼的「DIAPRO」3層外科口罩為例，一盒50個賣190元，販賣機目前設於11個屋苑。SmADt還聯同「WeChat Pay」（微信支付）推出優惠，市民可在販賣機屏幕掃描10元電子現金優惠券的QR Code，買滿20元防疫物品就可使用，數量有限送完即止。

今日有網民特意到荃灣海之戀販賣機買口罩，發現販賣機內有一排陳列的口罩，但屏幕卻顯示「暫停服務」，管理員亦不清楚到底何時開賣。

SmADt 電子販賣機進駐屋苑：

+ 8 + 7 + 6

SmADt負責人Clearence Cheung回覆《香港01》指，他們已收到有居民反映未能購買口罩，暫停服務因銷情較他們想像中多很多，物流及貨源要重新安排，希望令市民需要的貨品重新上機。目前大部分售販賣機的口罩已售清，如有新貨會fb專頁公布消息。而海之戀的販賣機因為系統提升工程進行中，會暫時停止服務直至另行通知。

因應龐大需求，Clearence Cheung稱正積極在世界各地採購有品質保證的口罩，以維持貨源，未來就算款式不同但會確保質素，除了私人屋苑，將來會拓展到更多公眾埸所放販賣機。