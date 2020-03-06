【新冠肺炎】美國衞生官員記招籲勿摸臉　下一秒舐手指翻手中講稿

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續在美國擴散，勤洗手、雙手勿碰眼口鼻等基本衞生知識現時人人皆知，但美國加州聖克拉拉縣公共衞生局局長兼醫生科迪（Sara Cody）日前記者會上的舉動，卻引來數百萬人次在Twitter熱議。她會上呼籲市民切勿用手觸碰臉部，但說完不足一分鐘便舐手指翻開下一頁筆記，遭網民恥笑是「自打嘴巴」。

美國加州聖克拉拉縣公共衞生局局長科迪（Sara Cody）呼籲市民切勿用手摸臉，其後卻舐手指以便翻開下一頁筆記。（AP）

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美國加州周三（4日）出現首宗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的死亡病例，政府同日宣布全州進入緊急狀態。科迪在當天記者會上表示，由於病毒主要經人體的眼口鼻傳染，故市民應避免用手接觸臉部；惟相隔不足一分鐘，她卻突然張口舐手指，以便翻動手上講稿。

社交網站Twitter隨即瘋傳科迪的影片，在短短一天便有近700萬觀看人次，網民紛紛揶揄她「自覺性不足」、「原來臉部不包括舌頭」，有人則開玩笑稱：「不要罵了，她都沒有提到『舌頭』。」另有網民指出，科迪是次舉動變相證明當局教育工作無效，「她看來不知道自己舔了手指，不就反映了局方防疫工作根本沒有用嗎？」。

在新冠疫情下，美國政界的一舉一行受網民監察，除了衞生官員，眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、已宣布退出民主黨總統初選的彭博（Michael Bloomberg）等，最近也分別因當眾多次用手碰臉，以及吃Pizza時吸吮手指，一度在Twitter上被網民批評衞生意識欠奉。

（綜合）

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