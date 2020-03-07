【新冠肺炎】市民全身雨衣水管裝等車　網民：cosplay冠狀病毒？

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新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍未受控，市民人人自危，為自保各出奇招。多個網上群組近日瘋傳圖片，可見有市民乘搭港鐵時，身穿「包到實」的黃色雨衣，衣上貼滿白色膠管，「生人勿近」效果顯著，令網民不禁笑言一身打扮可獲「2020最佳創意防疫獎」。

多個網上群組近日瘋傳圖片，可見有市民乘搭港鐵時以全身雨衣水管裝上陣，引來熱烈討論。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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多個facebook群組近日瘋傳相片，可見有市民穿上全副武裝乘搭港鐵，不但「包到實」隔絕飛沬，連旁人想埋身也有困難。相中可見，該市民頭戴今期流行的防疫漁夫帽連透明面罩，身穿全身連帽鮮黃色雨衣，配上白色水靴，可謂滴水不漏。不過這仍未足夠，該市民更在雨衣上貼上至少8條向外伸的白色膠管，儼如箭豬，旁人難以靠近，加強防疫效果。

不少網民看過相片均爆笑，有人認為相中人創意十足，造型鬼馬，「cosplay冠狀病毒？」、「2020最佳創意防疫獎」、「着到以為佢係病毒」、「真心覺得佢好型」。

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不過也有網民認為這程度的防疫方法是過分驚恐，又質疑一身打扮會阻礙其他乘客，「驚就唔好出街啦」、「過閘機會唔會好煩？」、「我覺得你自己全套保護衣由頭笠到落腳冇乜問題呀，但佢嗰幾碌嘢係過份丫嘛，車費就大家都咁多，你憑咩自己一個佔咁多位而令其他乘客擠迫」。

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