新冠肺炎|韓模範病患自我隔離25日　筆記助追蹤接觸者終無傳染人

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）在韓國肆虐，截至周六（7日）已累計6767宗病例。在有人瞞報病情的同時，仁川市卻出現一名「模範確診者」，他在懷疑自己染病至證實確診的整整25日期間，38頁筆記仔細記錄了病況和前往醫院的移動路線，讓當局得以最快時間完成接觸者追蹤，母親和其餘23名接觸者也全數沒有感染。

仁川市一名良心「模範確診者」，在懷疑自己染病至證實確診的整整25日期間，每天仔細記錄病況和前往醫院的移動路線；直至確診後，過去接觸者均沒有被傳染。（仁川市Twitter圖片）

仁川市政府以該名「模範確診者」製作宣傳海報，讚賞其善行。（仁川市政府facebook）

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據韓媒報道，該男為57歲的「1129號」確診者從事觀光解說員，他在1月23日至26日期間，曾率中國旅客團遊覽首爾昌德宮和景福宮等景點，後來感到喉嚨及頸部疼痛等，懷疑自己感染新型肺炎。他曾到當地保健院求診，但由於當時他沒有發燒和到中國的外遊紀錄，故未有進行檢測。

不過，為了其他人健康及安全，病人在1月31日起留家休息，時刻記錄自己病徵和移動路線，日記寫得鉅細靡遺，例如「約12時30分坐地鐵從鍾路3街站下車換乘3號線」、「晚上9時50分左右體溫36.1度，9時51分左右為36.07度」。由於要到附近醫院應診，他絕不乘搭巴士、地鐵等公共交通工具，除非路程達1小時以上才以的士代步，否則大多步行前往，以盡量減少與他人接觸。

病人與83歲母親同住，他在家中也一直戴着口罩、手套以及每次消毒餐具，嚴格跟從政府疾病管理本部的健康指南。他在2月13日的第一次檢測結果呈陰性，但同月25日確診為陽性，入院一周後於今月3日康復出院。

事主的38頁日記和嚴謹的自主隔離，令政府能按照其移動路線紀錄等，迅速且準確找到過去大半個月的密切接觸者，而包括母親在內的24人也全數沒有被傳染。作為「模範確診者」，他表示：「希望不要給其他無辜的人帶來傷害，同時也為了以防萬一。」仁川市政府則製作宣傳海報，希望令更多人提高衞生意識。

（中央日報）

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