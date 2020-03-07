新冠肺炎｜日自私大叔確診後仍出街食飯飲酒播毒　店員食客須隔離

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本國內連同郵輪鑽石公主號的確診個案至今逾1100宗，至少12人死亡。當地民眾人心惶惶之際，一名來自愛知縣蒲郡市的50多歲確診男子竟在隔離期間出門散播病毒，先後走到居酒屋及酒吧吃飯喝酒，結果當日曾與男子接觸的店員及客人都需要在家隔離，事件引來大批網民怒轟自私。

一名來自愛知縣的確診男子竟然在隔離期間竟出門散播病毒，走到居酒屋及酒吧吃飯喝酒，結果當日有與男子接觸的店員及客人亦需在家中隔離。（FNN圖片）

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據日媒報道指，該名50多歲男子來自愛知縣蒲郡市，於今月4日證實確診武漢肺炎。相關衛生部門要求他先留在家中隔離，等到安排好就診醫院再送他去住院。

不過該男子並沒有遵從指示待在家中，反向家人稱要出去吃晚飯，之後直接乘搭的士到居酒屋吃飯，之後又到酒吧喝酒，更在其中一間餐廳內透露自己是確診患者。餐廳職員即聯絡警察局，及後一批穿防護衣的警方即趕到現場處理，但該男子卻已乘搭的士回家，結果引發現場民眾恐慌及騷動。

蒲郡市政府召開記者會指，當地健保所人員正密切監察當晚曾與男子接觸的店員及客人，他們暫時需在家中隔離。當地市長鈴木壽明稱，對於該男子於隔離期間卻擅自外出一事表示致歉，但表明其傳播病毒可能性非常低，目前事件仍在調查中。

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當地市民認為事件恐怖，難以理解該男子為何隔離仍外出，同時擔心自己亦會受感染。亦有市民指應為類似事件加設罰則，防止確診人士胡亂走到街上。事件亦引來網民討論，他們怒轟該男子自私，在非常時期仍外出，令別人無辜受感染，「患病仍堅持喝酒，老一輩的人就是這樣自私」、「很擔心自己會感染」、「這些人真的很令人生氣」。

（FNN）