公廁封廁格防疫　無品客洗手盤便溺　清潔工缺裝備善後好高危

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情影響下，康文署關閉多項設施，但有缺德市民竟因廁格被封，直接於洗手盤內便溺，令前線清潔工苦不堪言，直指清潔時會被污水濺中工衣，甚至濺入眼睛，感到十分冤鬱。

有志願團體指接獲清潔工投訴，指有市民因公廁廁格被封，竟直接於洗手盤便溺，令被迫善後的工友苦不堪言。（fb專頁「維修香港－關懷社區服務隊」圖片）

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關注弱勢社群及清潔工人的志願團體「維修香港－關懷社區服務隊」昨於facebook專頁發文，指早前落區派發口罩時聽到工友訴苦，對方指近日康文署因應新冠肺炎疫情，關閉公廁內的踎廁廁格，但原本有助防疫的安排卻導致更嚴重的衛生問題。

工友指，有缺德市民得知廁格被封，竟直接於洗手盤內如廁。工友們被迫為無品市民善後，「因洗手盤高度、深度、形狀等條件下，大量污糟水花反射到自己身上，濺濕工衣及自己衣服！更甚者濺入眼睛」，令他們感到「十分冤鬱」。

有清潔工向義工表示，清潔洗手盤時污水會濺到工衣，更甚會濺中眼睛，感到十分冤鬱。（fb專頁「維修香港－關懷社區服務隊」圖片）

專頁負責人直斥相關行為「離晒譜」，指寫出工友的工作苦況是希望市民注意衛生，「雖然人有三急，但應盡量避免如斯隨處便溺之惡行」，認為政府或清潔外判商必須正視相關前線執勤工友的隱憂，為他們加強防護裝備以保障健康。

(fb專頁「維修香港－關懷社區服務隊」)

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