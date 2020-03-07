【新冠肺炎】韓國口罩荒大廠突宣布停產　全因政府合約太苛刻

韓國爆發新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情，首爾、大邱等多地出現「口罩荒」，政府最近要求工廠提升口罩產量，但在過去20年間生產牙科口罩的「eDENT」周四（5日）突然宣布將停產口罩，因當局要他們將每日產量提升10倍，卻只願承擔五成生產成本。政府則解釋合約涉錯誤標示產量，將積極與工廠協商。

武漢肺炎：全球各地亦出現「一罩難求」的情況，韓國網購口罩銷量急增43.8倍。（AFP）

eDENT發聲明表示將停產口罩，指韓國當局在合約上要求他們將每日產量提高10倍，卻只願承擔生產成本的五成。（eDENT網頁截圖）

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韓國周五（6日）起禁止口罩出口，市民每周可於藥房買到2個口罩。eDENT代表申善淑（音譯）在聲明表示，自疫情爆發後，公司已將口罩日產量由1萬個增至1.44萬個，多聘用一名員工，工廠連周末也在趕工；雖成本大增，但沒有因此加價，也從未向出價高的中國商家出售口罩。

聲明指出，韓國調配廳近日開始統一收購工廠的八成產量，並在合約上要求將每日產量提高10倍，卻同時只願承擔生產成本的五成。公司強調其口罩從不使用價格較低的中國布料和過濾層，原料由公司於首爾弘濟洞的機器生產，因此成本較高。

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另外，由於已被指定為官方口罩生產商，eDENT甚至不得再供應口罩予過去合作的醫療機關，否則將屬違法。公司表示「再也沒有承受損失的理由和動力」，故宣布直接停產。對此，韓國當局回應時指出，合約所指的「10倍」屬標示錯誤，但稱eDENT從未主動報價，今後將加緊與對方協商。

（綜合）