新冠肺炎︳打工仔噴酒精消毒變火燒辦公室　一落樓即見火光釀閃燃

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）在內地肆虐，但現時已經愈來愈多企業復工。為了衛生與安心，打工仔上班前後大多會消毒辦公室，不過也要切記勿亂噴酒精。日前，江蘇一家公司的職員在辦公室內噴濃度達75%的酒精消毒，豈料離開時突然起火，整個辦公室燒得一片焦黑，令復工又要推遲。消防經調查，估計酒精接觸到靜電或火花導致閃燃引發大火。

江蘇蘇州一間公司有職員在辦公室消毒，噴灑高濃度酒精，結果離開時起火，現場焦黑一片。（微博圖片）

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早前內地不少城市封城抗疫，但現時多個城市陸續復工，企業當然要認真消毒，好讓員工安心上班。上周一（2日），江蘇蘇州一間公司的員工回到辦公室，噴灑濃度75%的酒精消毒，沒料噴完酒精走到樓梯口時，一回頭就發現辦公室冒出火光，瞬間陷入火海。

消防到場撲滅火勢後，可見辦公室內一片焦黑，牆身剝落滿地碎片，相信要一段時間才能修復。江蘇蘇州工業園區消防救援大隊指揮員楊小龍稱，涉事職員曾指噴完酒精離開時，電線拖板附近大約2至3平方的範圍突然出現閃燃。

消防在現場調查後估計，員工在辦公室內大面積噴酒精，酒精遇上靜電或接觸到插座的電火花導致閃燃，幸好涉事員工及時報警，又在等待過程中通知其他員工自救疏散，所以無釀成傷亡。

濃度達75%的酒精雖然可殺死病毒，但當空氣中的酒精濃度達到一定水平，明火、靜電甚至煙頭的火星，都足以點燃酒精引致火災，故使用酒精時最好使用擦拭而非噴灑。

（江蘇新聞）