【新冠肺炎】中國國務院公布口罩指南　蒸鍋加熱口罩「是錯的！」

民建聯立法會議員蔣麗芸的「蒸口罩論」一直備受爭議，不少醫生群起反駁，她本月初更引述測試，堅稱口罩經蒸氣高溫消毒後過濾功能微跌。不過，原來中國國務院早前曾公布「口罩使用指南」，其中列明「用微波爐、電箱或蒸鍋加熱口罩」屬錯誤方法。

中國國務院上月27日公布「口罩使用指南」，表示民眾不應「用微波爐、電箱或蒸鍋加熱口罩」。（中國國務院）

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蔣麗芸曾在facebook分享影片，稱市民可重用經高溫蒸氣消毒的口罩，事後引來醫生學者反駁，衞生防護中心及食物安全中心也發帖提醒，強調外科口罩都層即棄式，不應重用。蔣麗芸早前不惜委托香港標準及檢定中心就蒸口罩進行測試，形容口罩結構沒有被破壞，故可以重用；但中心後來發聲明，強調報告沒有作出任何結論。

雖社會眾說紛紜，但其實中國國務院曾在上月27日公布「口罩使用指南」，整合與口罩相關的衞生知識。在眾多的常見錯誤觀念中，便包括「用微波爐、電箱或蒸鍋加熱口罩」，因此舉會破壞口罩內部結構，並降低防護效率。

民建聯立法會議員蔣麗芸昨晚在facebook分享「蒸口罩」影片，引來網民嘩然。（fb「蔣麗芸議員」圖片）

指南又提到，用酒精或消毒噴劑噴曬口罩也是錯誤的，因為會令口罩防護效率降低，不建議再次使用；另外戴多層口罩亦不能增加安全性。

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