新冠肺炎｜韓國打工仔疫情下愈見壓榨　有人被捐人工至公司有改善

新型冠狀病毒COVID-19引致的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在韓國肆虐，經濟差搵食難，不少打工仔在職場受壓也只能啞忍，而當地員工遭僱主無理壓榨的投訴亦愈來愈多，有人被要求「捐出」工資直至公司情況好轉，更有人擔心自己一旦感染，就會被公司以各種理由辭退，一個個故事都仿如「疫情下打工仔的悲歌」。

韓國市道受新冠疫情影響，不少打工仔被迫放無薪假或清年假，甚至遭威迫「捐出」部分薪金。（韓劇《未生》劇照）

新冠肺炎各國疫情：圖為3月5日，韓國首爾一個地鐵站，人人也戴上口罩。（Reuters）

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韓國電視台SBS最近製作節目整合打工仔遭資方欺壓的事例，其中提及有在大公司上班的人，即使沒有同事感染肺炎，全體員工在不知因由下突然被迫放無薪假，或者強制「清年假」；另有人懷疑公司因疫情而經營困難，收到老闆信息稱「明天就不要到公司上班」，可是又拒絕給解僱通知書，要求他自行提交辭職信。

除此之外，有打工仔投訴公司，稱自己最近因私事而請假，上層卻懷疑她感染肺炎而持續地言語威逼，不停追問「有沒有去過教會，是不是新天地教徒」等，又批評公司雖要求僱員上班時戴口罩，但他們卻從不提供。

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人人皆想遠離病痛，為的是身體健康，可惜在韓國高壓的工作環境下，有打工仔不想染病的最主要原因，卻是害怕被公司辭退。民間組織「職場作威作福119」（직장갑질119）日前表示，自疫情爆發後，僱主以新冠肺炎為由解僱員工和削減工資的情況嚴重，有員工更曾被要求捐出部分工資，直至公司營運有改善，若不同意便以「勸告辭退」處理。

韓媒報道，根據《民法》規定，公司即使在停業期間也應支付平均工資的70%作為員工津貼，惟組織坦言國內雖有明文規定，但並非人人遵守。

（綜合）

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