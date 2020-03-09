新冠肺炎丨港人業主免收韓國人3月租金　霸氣撕2萬元支票轉贈抗疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，韓國成為最受影響的國家之一，經濟連帶受創。有香港業主眼見當地情況，決定免去韓籍租客本月租金，霸氣撕掉2萬多元的支票，期望對方將金額捐往當地以助抗疫。租客遂將業主的心意，連同在港籌集的約8萬元，透過香港韓人體育會全數捐至疫情重災區大邱。

有香港業主免去韓籍租客3月份租金，霸氣撕掉2萬多元的支票，期望對方將金額捐往當地以助抗疫。（網上圖片）

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韓國傳媒報道，居於本港的韓國人康先生日前以支票向港人業主繳交2.08萬元的3月份租金，然而業主收過支票即場霸氣撕爛，並表示：「因為新冠肺炎擴散，我知道韓國人正值艱難的時刻。」

業主稱，康先生本月毋須繳付租金，期望他將金額捐往南韓以助同胞抗疫。連同業主的心意，康先生將他在港籌得的1500萬韓圜（約9.7萬港元），透過香港韓人體育會，全數捐至大邱。

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除此之外，韓國駐香港總領事館、香港韓人會及韓人工商會日前公布，會向已登記的居港韓人發放當地政府贈送的約2萬個口罩，包括1.5萬個成人及5000個兒童口罩，並稱會將剩餘約5000口罩寄往大邱幫助有需要同胞。

不少居港韓人得知消息後，紛紛決定放棄領取口罩，有人受訪時表示，雖然在香港也不易買到口罩，而且價格昂貴，但相比南韓已是較為容易，故希望將口罩分發給醫療物資相對不足的大邱市民。

（韓聯社）

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