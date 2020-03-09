英國超市都爆搶購潮　廁紙洗手液乜都搶　Tesco限購焗豆意粉

新型冠狀肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在世界肆虐，其中英國確診患者超過270人，市面開始出然恐慌性搶購物資的情況，當地多間超市集團開始對顧客實施限購的措施，包括Tesco限制顧客購買焗豆、意大利麵及鮮牛奶等的數量。

英國多間超市貨架都變得空空如也，大部分的食物如麵包、意大利麵、罐頭等都被搶購一空。（aaalex555 twitter圖片）

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多個國家或地區都因為新冠肺炎出現搶購潮，英國也不例外，倫敦一家超市Asda的照片顯示，本來放紙巾的貨架變得空空如也，大部分的食物如麵包、意大利麵、罐頭等都被搶購一空，市民亦將清潔用品、洗手液堆滿手推車。

Tesco推出限購，廁紙每人只可買5條。（網上圖片）

即使官員表明市民毋須恐慌性搶購，仍難阻止大家恐慌性搶購，多間超市集團開始對顧客實施限購的措施，其中Tesco限制每位顧客買焗豆、意大利麵和清潔用品的數量，其中一間Tesco意大利麵的貨架上就貼着限買5包。

當地專家預測新冠肺炎疫情會在復活節達到高峰，政府最初預計多達50萬人死亡，但新的死亡人數預測則降低至10萬人。

同場加映：多個國家都出現搶購潮

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