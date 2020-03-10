口罩套又焗又難用？一個關鍵解決「呼吸困難」　網民：好舒服！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，市民為了自保紛紛戴起口罩，造成口罩供不應求，即使台灣行政院推出「口罩實名制」措施因應，但當地仍有市民還是買不到口罩。對此，不少人會使用「口罩套」來延長口罩壽命，認為既環保又可以增長醫療口罩的使用時間。不過一名女網友日前在爆廢公社中PO文表示，她認為口罩套相當難用，而且戴起來超級悶，於是就詢問廣大網友「有人跟我一樣感覺嗎？」

女網民於網上大呻口罩套又焗又難用。（Facebook@爆廢公社）

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原PO在文中提到，她日前去菜市場買了3個口罩套，想說可以延長口罩壽命，就可以不用每天更換口罩，沒想到將之套在口罩外面戴上後，感覺超悶超不舒服，過沒多久這3個口罩套就被原PO「打入冷宮」，更無奈直呼「口罩套還真不便宜，但純屬個人感覺不好用」。

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但醫師強調，像是醫護、防疫等第一線檢疫人員，容易有接觸病患體液、口沫的風險，所以千萬不要使用口罩套。若一般人排不到口罩，又想延長口罩壽命，口罩套是不錯的選擇，但還是建議要每天清洗，才能避免污染一般外科口罩。

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