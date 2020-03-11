新冠肺炎|K Kwong實測印度劣質紙口罩：中層用紙扮熔噴布一噴即溶

新型冠狀病毒肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）肆虐，全球口罩短缺下，撲罩已不局限於日本、泰國、印度等地。近日就有讀者經網上訂購一批印度口罩，但收貨後發覺品質差劣效用成疑，拿上手摸兩摸已經「甩皮甩骨」。化學博士K Kwong（鄺士山）拿這批口罩做兩個簡單測試，認為中間的熔噴布層實際上是紙，並不建議用紙口罩防疫，當得知這批口罩每個售價4元，他嚇得「嘩」一聲說：「2毫子我都唔買。」

有讀者經網上買入一批印度口罩，到手後發現品質成疑。

一般口罩的鐵線較粗且位置固定（紅框示），而問題印度口罩的鐵線極幼，位置亦沒固定（黃色箭嘴示）。

美日口罩早成搶購目標，一罩難求下泰國、印度的口罩亦被瘋搶，網上更不時傳出貨不對辨的消息。最近有讀者經網上買到一批印度口罩，每個成本價4元，但收貨後發現品質成疑，幾乎「睇就知假」。拿起實物，口罩的耳圈像在家政店買到的廉價橡筋，表面觸摸起來感覺似薄絨布，四側用線縫合，質素似用家庭衣車縫製的口罩，左右兩側縫上一片長白色絨布，內側位置再縫上橡筋。

若朝左上角左下角輕力一撕，口罩的白色絨布即爛掉，橡筋亦掉下，耐用程度成疑。左右兩方並非密封，只是用線縫起。口罩內一層物料看起來是一張極薄的廁紙，而鼻位的鐵線則像從五金舖買來綁電線的軟身鐵線，而且位置未有固定。不過，賣相差不等同效用差，《香港01》邀請化學博士K Kwong（鄺士山）檢測這個口罩。

化學博士K Kwong用簡單方法測試這批印度口罩。（01影片截圖）

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K Kwong拿起口罩，稱觸感似三層口罩，但鐵線位置弱而且太幼，無法做到貼面效果。他最關注口罩中間的一層有阻隔作用的熔噴布，剪開後發現中間一層物料的顏色混濁看似真品。要測試是否熔噴布，K Kwong指可以用兩個簡單的方法，一是「撕」、二是「噴水」，豈料K Kwong一撕即爛，大嘆「哎，唔得啦，中伏啦」，中間一層和平時用的餐巾紙一樣，「中間這一層原來是紙，和餐巾紙一樣，裝作熔噴布，肯定全心全意『搵笨』」。

第二個測試方是用水，K Kwong解釋紙會溶於水，他用水一噴中間一層的物料，物料即刻溶掉，「萬一口罩濕了，用家極度危險，因為基本上零阻隔，打個噴嚏對面的人就給你害死。」

K Kwong完成測試口罩後坦直言難以想像，以為紙口罩只是「傳說」。被問到這個紙製口罩能否阻隔飛沫，K Kwong表示如果單以阻隔飛沫而言，他相信這口罩可以做到，但無法使用數小時，更不宜在高危地方使用，但最多一至兩小時。他指正常人呼吸2小時已令口罩濕透，「你唔可以話佢冇用嘅，起碼你戴住口罩都嚇到對面個人一齊戴口罩」，但有得選擇的話並不適合防疫用。得悉這批口罩售價為4元一個，K Kwong「嘩」一聲說太貴，「兩毫子我都唔買」。