姊染疫死於家中　意國男伴屍一日無人理　fb拍片求救遺體做背景

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，意大利疫情嚴重，確診人數超過9000宗，總理孔蒂（Giuseppe Conte）將封鎖令範圍擴至全意大利。在那不勒斯市一名男子自拍影片求救，他指胞姊前一天在家去世，疑染疫身亡，但一直未有政府人員前來檢驗，也無人協助將屍體運走。他已伴屍24小時，絕望地稱「我們感覺被拋棄了」，當局後來證實其胞姊對病毒檢測呈陽性反應，確診新冠肺炎。

在那不勒斯市一名男子自拍影片求救，表示姐姐前一天在家去世，懷疑是因為新冠病毒，他已伴屍24小時。（Luca Franzese fb圖片）

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該名男子盧卡斯（Luca Franzese）在facebook貼出影片，他拿手機自拍，而他47歲的姐姐德雷莎（Teresa Franzese）已經去世，躺在他身後的床上。盧卡斯指，姐姐前一天去世，未能確定是否因新冠肺炎，當局曾為姐姐進行病毒測試，但一直未有消息。

在姐姐去世前，盧卡斯稱曾為她進行口對口心肺復甦法，極擔心因而被感染。盧卡斯稱已聯繫各種機構，但仍未得到合適的幫助，他只好和死去的姐姐、父母、另外一名姐姐一家四口，7人在家中自我隔離。他求救稱「這些機構必須為我們提供幫助，我們已經與死去的姐姐一起被關在家裡24小時」。

盧卡斯之後再貼出影片，表示姐姐的新冠病毒測試呈陽性。（Luca Franzese fb圖片）

據了解，死者生前患有癲癇症，沒有其他疾病。7日晚上，死者感到身體不適，而且出現新冠肺炎的病癥，救護人員到場證實死亡，但家屬要求檢測死者是否患上新冠肺炎，但有關人員表示沒有相關工具，並不允許搬運遺體。

盧卡斯的影片發布後獲超過11萬人分享，引來社會關注，盧卡斯之後再貼出影片，表示姐姐的新冠病毒測試呈陽性。當局其後亦已聯繫殯儀機構處理盧卡斯姐姐的遺體，副市長帕尼尼（Enrico Panini）會跟進案件，當局後來證實其胞姊對病毒檢測呈陽性反應，確診新冠肺炎。

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