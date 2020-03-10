【一周星座運勢】處女座滿月有乜要注意？有個星座可能想同你結婚

本週重要星象：本週一處女座滿月，和海王星形成對分相位，這可能會導致我們變得更加自律、追求完美，但也會導致我們對細節過於糾結，同時會讓我們更加戀舊。水逆將會在週二結束，水星順行前，我們可能會有一段時間經常會犯馬虎帶來的錯誤，但順行後，思維將會更加清晰，目標更加明確。週日金星將會和天王星相合，這意味著感情生活可能有一些意外情緒，可能會有一見鍾情的現象發生。也有部分人突然開始追求起另一種審美。

白羊座（3.21-4.19）

事業&學習：本週對於工作中的白羊座來說，處女座是你的工作宮，週一處女座滿月，會讓你在工作上更加「較真兒」，也更加自律。滿月代表了結果，不管你是找工作、離職、跳槽還是轉崗，在這段時間都會有一個結果。同時受到海王星的影響，這段時間你可能會被過去的事情困擾。學習中的白羊座可能會覺得自己對於過去的知識掌握不清晰，有想要複習或是繼續學習的打算。部分人可能會查詢考試成績，或是開始辦理相關的手續。

愛情：對於有伴侶的白羊座來說，你們可能會安排一些兩個人的外出活動，或者買禮物，雖然金錢上的開銷會比較大，但是心情和彼此之間的距離會拉近。單身的白羊可能會有暗戀的情況，或是曖昧的人出現。

財運&健康：本週在財務方面，受到金星和天王星的影響，這段時間你會有一筆意外收入。

金牛座（4.20-5.20）

事業&學習：對於工作中的金牛座來說，週日金星來到了你的星座，將會帶給你自信和力量，讓你更加確信自己的目標。金星和天王星相合，將會給你更多創造力，讓你衝破阻礙，渴望自由。學習中的金牛座，如果有出國留學準備的人，近期可能在辦理簽證或是入學方面會受到一些阻礙，進展會比較緩慢。近期的壓力比較大，不要因為無謂的人際關係分心。

愛情：對於有伴侶的金牛座而言，你們可能會開始計畫接下來的發展方向，尋求進一步的進展。單身的金牛座社交活動或是交際應酬會變多，但你自己的重心可能還是會放在工作上。

財運&健康：本週在財運方面，你可能會拿到一筆合作款項，或是處理自己的還款等事宜。健康方面注意濕疹。

雙子座（5.21-6.21）

事業&學習：工作中的雙子，本週你的守護星水星開始順行，前段時間困擾你的諸多問題，將在本週獲得解決，你的出行更加順利，工作上被模糊的細節更加清晰，同時因為滿月的發生，停滯不前的項目將會獲得成果。在學業上，雙子座們部分學習科目會有結業考試的可能，你也會收到關於考試結果方面的消息。

愛情：對於戀愛中的雙子座來說，受到處女座滿月的影響，你們可能會有組建家庭的計畫。對於沒有伴侶的雙子座而言，近期會有桃花機會出現，或是曖昧的關係；部分人可能會有辦公室戀情的出現。

財運&健康：在財運方面，近期的經濟壓力會比較大，可能會因為自己過高的物質生活，或是信用貸款還款讓你覺得流動資金有些緊張。健康方面注意蕁麻疹。

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巨蟹座（6.22-7.22）

事業&學習：本週對於工作中的巨蟹座而言，本週金星在你的社交宮和天王星相合，你可能會增加一些需要團隊協作共同完成的任務，但隊友可能會不太配合，或是容易出現一些利益糾紛。最近你的想法也會比較多，只是行動上容易跟不上，所以還是把分內的事情做好。學習中的巨蟹座，最近是一段適合鞏固之前所學的時間，所以可以制定一個複習計畫，不要一味追求量，質才是最重要的。部分人會想要參加一些技能培訓課程；對於申請留學的人來說，可能會需要你補交資料。

愛情：對於有伴侶的巨蟹座來說，金星位於你的社交宮，不管是和朋友還是戀人，你們都會相處融洽。單身的巨蟹座，因為金星位於你的社交宮，本週你可能會有一見鍾情的情況，或者可能會有突然的相親。

財運&健康：最近你可能會因為和朋友合作帶來一筆可觀的收入，或是有不錯的偏財運，自己也會逐漸想要做一些財務規劃。健康方面注意血壓問題。

獅子座（7.23-8.22）

事業&學習：對於工作中的獅子座來說，本週金星和代表了意外的天王星相合在你的事業宮，本週你的事業上可能會有突發事件動搖你的日常安排，同時在金牛座的金星將會讓你更加專注於日常工作。學習中的獅子們，你容易給自己太大壓力，結果卻不盡如意，因此會有一種想要放棄的感覺，不如放輕鬆一些，平常心對待。

愛情：對於有另一半的獅子座而言，你可能最近忙著工作或是其他事物而無暇顧及對方；也可能會與對方為金錢方面的事產生分歧，或有爭執。單身的獅子座，你可能會因為工作的關係認識覺得不錯的人，可以試著發展一下。

財運&健康：本週在財務方面，在你收入宮內的處女座滿月將令某件財務事宜實現。如果得到新的收益，務必檢查清楚細則，因為滿月將與海王星對沖，可能會導致混亂。。健康方面注意牙疼。

處女座（8.23-9.22）

事業&學習：對於工作中的處女座來說，本週滿月位於你的本命宮，你的個人生活可能會有什麼事情將會完結，同時在工作上你將更加關注細節、追求完美。最近學習中的處女座玩樂心思會減弱，你可能對於自己的學習方向或者接下來要走的路有了新的計畫，可能會有阻礙，但可以嘗試。

愛情：對於戀愛中的處女座來說，們可能會考慮一起投資或者計畫外出旅行；部分人可能會與前任重新聯繫，這也會影響你與現任之間的關係。單身的處女座有機會遇到不錯的對象，你也會考慮主動出擊，但要小心對方對你並不是太認真。

財運&健康：本週在財運方面，會在生活用品方面有所花銷，你也可能會因為健康問題而有支出；部分人可能會考慮為自己安排體檢。健康方面注意發熱、感冒。

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天秤座（9.23-10.23）

事業&學習：本週對於工作中的天秤座來說，你很難和大家站在同樣的立場去考慮問題；部分人可能換了新的職場環境，和新同事之間的焦慮合作還處於磨合期，進度可能會比較緩慢。部分人會和同事有出差的安排，你和同事可能在之前就有不愉快的事情，這次出現會因為一點小問題發生爭吵。學習中的天秤座會有提升自己學識方面的打算，而且也會有不錯的機會出現，好好把握。

愛情：對於有伴侶的天秤座來說，金星可能會激發你的無私的愛和同理心，讓你和對方的感情發展更加順利。對於單身的天秤座而言，滿月發生在你的隱匿宮，本週你將從社交中抽離。

財運&健康：近期在財運方面，本週可能會收到一筆意外之財。健康方面注意水腫。

天蠍座（10.24-11.22）

事業&學習：對於工作中的天蠍座來說，你有不錯的貴人運，會得到身邊的人的幫助，或是領導的指點。部分人在合作上會比較謹慎，可以考慮把眼光放長遠一些，不要太看重眼前的利益。部分人在工作中會有發脾氣的可能，對員工和下屬都會比較苛刻。對於正在創業的人而言，會有些驕傲，很可能會將自己的缺點無限放大，甚至影響到團隊之間的協作。學業方面，學習中的天蠍座近期的接受能力並不是很快，思維會受到限制；部分人可能在作業提交上會出現拖延的情況。

愛情：對於有戀人的天蠍座來說，金星和天王星將在你的感情宮匯合，對方可能會給你一個浪漫的荊溪，也可能會有見父母的打算。單身的天蠍可能會得到一個你一直心儀的對象的回應，本週儘量去社交。

財運&健康：本週在財運方面，本週你財運不佳，尤其是社交方面的花銷有些大。健康方面注意腸胃炎。

人馬座（11.23-12.21）

事業&學習：對於工作中的人馬座而言，本週滿月可能會給你的事業充電，一個你一直在進行中的工作將會獲得成功，同時你的家庭也可能會引起你的一部分注意力，尤其是家裡的機器問題。學習中的人馬座可能會收到關於成績或者報考學校方面的消息，而且對於你來說可能是一個期待已久的好消息；部分人在決策上可能會聽家人的意見。

愛情：對於有另一半的人馬座來說，在感情上保持平等的關係，對方不是你的保姆，或是一定要聽從你的安排；部分人在大方向上可能會比較關注父母的意見。單身的人馬座在旅行途中會遇到不錯的異性，主動一點，會有脫單的機會哦！部分人可能會有辦公室戀情。

財運&健康：最近在財運方面，你可能會處理關於賬單方面的事宜，不過資金入賬會比較慢，工資或是尾款結算方面，都會有拖延到賬的可能。健康方面注意痤瘡等皮膚問題。

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山羊座（12.22-1.19）

事業&學習：對於正在工作的山羊座來說，本週處女座滿月發生在你的長途旅行宮，你可能會有出差的計畫，水星在恢復順行前，可能會讓你的旅途出現一些小麻煩。部分人在職場當中會遇到不錯的機會，如果有求職意願的話，不要把籌碼放在一個面試單位中。在學業方面，學習中的山羊們可能會有購買課程的打算，但是並不建議你去做這些無用功，不如腳踏實地把該學的先學好。

愛情：對於有伴侶的山羊座來說，你們感情發展順利，但是受海王星的影響，這段時間你可能會受到一些干擾，比如忘記什麼重要的東西。單身的山羊並不會有好的桃花出現，同時你還要注意身邊的爛桃花；部分人可能會喜歡上對自己有幫助的人。

財運&健康：最近在財運方面你可能會有財務審計方面的結算安排；部分人的支出也會比較多，尤其是在住房方面。健康方面注意睡眠方面的問題。

水瓶座（1.20-2.18）

事業&學習：對於正在工作的水瓶座來說，本週在工作方面合作的機會會有所增加，需要雙方溝通、洽談的事宜也變得更加頻繁，需要注意在這個過程中，自己不要顯得過於強勢、主觀，合作的意義在於互相尊重。對於正在創業的人而言，可能會收到一筆投資。學習中的水瓶座近期可以選擇創意、語言等方面的科目去學習，培養自己的興趣愛好，多去接觸些新的知識讓自己變得更加開闊。

愛情：對於戀愛中的水瓶座來說，你可能會讓對方覺得幼稚，或是會因為感情問題和父母發生爭吵。單身的水瓶可能會遇到一段異地的感情機會，或是發展一段異國情緣。

財運&健康：本週在財運方面，滿月發生在你的他人財務宮，你在投資方面或者關於一些資產分配問題，會得到一個結果。健康方面注意血液方面的問題。

雙魚座（2.19-3.20）

事業&學習：本週在工作中，對於正在找工作的雙魚座而言，你之前投簡歷或是參加面試的工資可能會在本週得到回覆。部分人在職場上也會選擇跟自己心理預期相吻合的工作，但是有些時候也可以擴大自己的求職範圍，不要讓自己陷在狹隘中，容易錯過一些不錯的機會。部分人如果有合作業務可能會面臨終止的情況；部分人可能會遇到不太靠譜的合作對象，會有被放鴿子的情況出現。需要注意自己近期的狀態可能會比較忙碌，儘可能調動自己的情緒。學習中的雙魚可能會對玄學、神秘學比較感興趣，但是要理智對待；部分人有機會接觸金融方面的課程，或是想要學著如何理財，規劃生活。

愛情：對於有伴侶的雙魚座來說，受到滿月的影響，你們可能會有結婚的打算，同時受到海王星影響，你感覺你們的關係不夠穩定。對於單身的雙魚座而言，滿月發生在你的關係宮，你的一段特殊關係，可能會進行到下一階段。

財運&健康：本週在財務方面，你的開銷會比較大，不過容易有盲目消費的可能；部分人有美容、健身方面的計畫。健康方面注意上火，咽喉發炎等問題。

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