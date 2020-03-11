意大利酒廠故障　小鎮水龍頭流出紅酒「放題」　居民免費飲3小時

家裏的水龍頭流出紅色液體，相信令人感到十分驚嚇，但嚐一口後發現竟然是紅酒，馬上驚嚇變驚喜。意大利北部小鎮卡斯泰爾韋特羅（Castelvetro）日前就發生這樣的情況，因鎮內一間酒廠出錯，導致1000公升的葡萄酒流入當地住宿水管，住戶打開水龍頭、花灑頭就有紅酒飲用。

不同的住戶從廚房的水龍頭、浴室的花灑都流出紅酒。（「mandrilar 」Twitter圖片）

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事件發生上月27日下午，在意大利北部小鎮Castelvetro，20多個住戶打開廚房及浴缸的水龍頭流出的不是水，而是微氣泡葡萄酒Lambrusco，持續了約3小時。事源是當地Cantina Settecani酒廠清洗裝瓶產線時閥門出現故障，不小心將1000公升準備入樽的紅酒流到供應民居的水管內。

網上流傳片段可見，不同的住戶從廚房的水龍頭、浴室的花灑都流出紅酒，有住戶用杯子裝起來，盡情享受免費紅酒「放題」，不過酒廠卻損失慘重了。

有住戶用杯子裝起來，盡情享受那次免費的紅酒「放題」。（「ESfOoSiWAAI4i4I」Twitter圖片）

該鎮副市長喬治（Giorgia Mezzacqui）在facebook表示，這次紅酒流出不會構成任何健康風險。Castelvetro本來是一個旅遊小鎮，受新冠肺炎影響，大量的旅客取消行程，打擊當地經濟，喬治指這次為小鎮帶來急需的熱鬧，「在不幸、幾乎沒有微笑的時刻，我很高興，以我們的小方式為人們帶來一點快樂」。

酒廠經理表示，這次故障「得到了很多人的讚賞」，一些客戶向他們反映情況，並用樽裝了不少「免費的紅酒」。