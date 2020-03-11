【誠實豆沙包】上市公司執董辭職　坦白公告：他找到薪金更高工作

打工仔辭職為了好來好去，都會想出一些客氣原因，例如陪多點家人、換個環境等，如果是高層變動，除了說他辭去職位，還會感謝長久貢獻之類，交代原因時很少直接提及薪金。不過，上市公司中國天然氣（0931）周一上載了一則誠實補充公告，直接指出一名執董的辭職原因，「是因為他找到一份薪金更高的工作」。公告令一眾網民笑翻，大讚夠坦白，笑言是「食咗誠實豆沙包」。

打工仔要辭職，理由離不開轉換環境，發展其他興趣之類。（示意圖／資料圖片）

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很多打工仔都有辭職經驗，除非是「跳草裙舞」求加薪，否則遞信時多數用其他理由請辭，如尋求新挑戰、發展其興趣，總知客氣就得。上周五中國天然氣發公布公告，表示執行董事及公司秘書林雨洋辭任，公告當日生效。

公告無提及辭職原因，僅寫道董事會感謝他的貢獻及祝他未來工作順利。不過至周一（9日）中國天然氣再發出補充公告，寫道：「林雨洋先生停止在本公司工作是因為他找到了一份薪金更高的工作。」

中國天然氣周一發補充公佈，稱該執董因找到薪金更高的工作而辭職。（中國天然氣公告截圖）

事件令網民笑翻，稱雙方都直接又坦白，反正很多時辭職都關錢事，但如此老實，但坦白至此可能是「食咗誠實豆沙包」，打工仔下次辭職時也可以考慮直接說新東家「人工高啲」。