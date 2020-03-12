新冠肺炎｜「吹神」拓也哥連續4日發高燒　網民擔憂：快做檢測

日本同志酒吧老闆拓也哥（井口拓也）擁有出色的「口技」，早年曾被邀請上當地成人節目作嘉賓，與被稱「不會射精的AV男優」澤井亮對決，結果他捱不過拓也哥口技奧義當場「繳械」，拓也哥自此爆紅，被網民譽為「男吹神」。但近年他健康頻頻現危，2018年因為糖尿病要切除右腳尾指，其後有晚更因呼吸困難送院，最後確診心臟衰竭。最近日本新冠肺炎疫情肆虐之際，他又於Twitter上載相片表示自己連續4天發高燒，甚至燒到攝氏40度，令一眾粉絲非常擔憂。

拓也哥近年健康頻頻現危，一眾網民亦表示擔憂。（takuya5054@IG圖片）

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拓也哥於上周日（1日）在Twitter上載相片，表示自己正發高燒，相中可見溫度計顯示攝氏38.9度。其後到4日，他再上載相片稱仍在高燒，「啊，糟了，現在40度了（汗）」。

網民表示非常擔憂，更留言稱懷疑拓也哥患上新冠肺炎，「沒事吧」、「快去你醫院吧」、「是不是患新冠肺炎了」、「千萬不要是肺炎啊」。不過拓也哥亦未有多作回應，但於7日曾在Twitter指連日來亦有人陪伴在側，暫退燒後仍要拖着沉重的身體回家，之後亦再無更新近況。

同志網紅「拓也哥」原本是新宿二丁目的同志酒吧老闆，有次受邀上成人節目《矛盾大對決》，與被稱「不會射精的AV男優」澤井亮對決，結果因為施展出「高速吸引」、「深喉嚨緊縮」等口技而一夜爆紅，他指自己的奧義花了20年才練成，至今仍不時鑽研新招式。

拓也哥於上周日（1日）在Twitter上載相片，表示自己正發高燒，相中可見溫度計顯示38.9度。其後到4日，他再上載相片稱仍在發高燒。（takuya5054@Twitter圖片）

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不過拓也哥近年不斷傳出健康問題，於2017年就因為心血管疾病住院，連除夕亦要在病榻上度過，2018年2月他又因同樣疾病入院開刀，同年又因為罹患第2型糖尿病而造成右腳尾指傷口惡化，更露出骨頭，無奈要進行切除手術保命。

但禍不單行的他相隔半年後，因呼吸困難需緊急送醫搶救，最後經檢查證實是心臟衰竭，讓他忍不住感嘆：「好不容易腳醫好了，接下來又是心臟，我累了。」不少網民亦一度表示擔憂他的健康狀況，更祝福他可以遠離病魔。

（Twitter、Instagram）