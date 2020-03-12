看到女星完美身形，女生都疑惑為何自己不多吃也胖，看完被譽「四千年一遇美女」、前SNH48成員鞠婧禕吃麵包也許有答案。鞠婧禕日前無聊拍片分享給粉絲，只見她明顯放空，拿麵包吃了一口後慢慢咀嚼，惟咬極都仲有，引來網民仔細計算，結果發現她咬足32下才吃第二啖，令女生們崩潰：「我知我為什麼這麼胖了」

鞠婧禕不時在網上分享美照，身材纖瘦仙氣十足。（鞠婧禕微博）

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鞠婧禕2013年成為通過SNH48成員，被稱為「4000年第一偶像」引起話題，惟傳至內地誤譯為「4000年第一美女」而廣為人知，其後單飛發展不俗，去年參演內地劇《新白娘子傳奇》飾演白素貞，被大讚造形仙氣十足。

擁有不少顏粉的鞠婧禕，日前深夜為粉絲發送福利，分享了一條無聊家居片，稱「既然沒睡，那就來這感受無聊」，片中她神情放空吃麵包，沒料咬了一口卻吃了很久很久，有網民搞笑認真去數，發現她一口麵包竟然咬了32口，才再張口吃第二啖。

女網民笑言感到崩潰，直指終於知道自己和女星們的分別，「知道我為什麼胖了」、「女明星身材好是有原因的」，最慘是有女生跟風卻發現失敗了，「我也嘗試了嚼32下，但還沒到32下麵包就沒了」。

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其實過去鞠婧禕體重曾曝光，高約159cm的她竟只有38.5公斤，十分纖瘦，但她自稱是因為身為四川女孩，天生骨架比較小所以體重較輕，「其實我的骨頭這麼小，剩下的都是肉。」