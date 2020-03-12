【新冠肺炎】湯漢斯與妻子澳洲確診　兒子拍片透露病情：Crazy

世界衛生組織（WHO）宣布新型冠狀病毒引起的新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）為全球大流行不久，奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）與妻子麗達韋遜（Rita Wilson）即公布在澳洲拍戲期間確診，消息震驚全球。其饒舌歌手兒子Chet Hanks最新在instagram透露父母最新病況，表示爸媽情況不嚴重，「他們一點也不擔心」。

（chethanx IG圖片）

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湯漢斯於香港時間今早（12日）約9時在個人Twitter發布消息，指他正在澳洲拍戲，和妻子均出現5個肺炎症狀，包括疲累、身體痠痛及類似感冒症狀，而妻子則發冷和輕微發燒，兩人接受檢測後確診新冠肺炎。

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兒子Chet Hanks其後在ig拍片向公眾講述父母病情，片首他已直言得知父母確診很驚訝，「大家好，對，我的父母確診感染新型冠狀病毒，很瘋狂」（What’s up everyone? Yeah it’s true, my parents had got Coronavirs, crazy! ）Chet表示剛與父母通電話，他們也沒大礙，病徵不嚴重，「他們一點也不擔心，他們沒毛病，只是要接受必要的醫療療程」。Chet着公眾不要憂慮，感謝眾人的關注及祝福，並叮囑大家注意安全。

自一月底，湯漢斯在澳洲拍攝一部關於貓王皮禮士利的新戲，他將飾演貓王的經紀人湯姆帕克（Colonel Tom Parker），電影由澳洲導演Baz Luhrmann（巴茲魯曼）執導，本身預計於2021年10月上演。

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