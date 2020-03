【新冠肺炎】湯漢斯與妻子澳洲確診　兒子拍片透露病情：Crazy

世界衛生組織(WHO)宣布新型冠狀病毒引起的新冠肺炎COVID-19(俗稱武漢肺炎)為全球大流行不久,奧斯卡影帝湯漢斯(Tom Hanks)與妻子麗達韋遜(Rita Wilson)即公布在澳洲拍戲期間確診,消息震驚全球。其饒舌歌手兒子Chet Hanks最新在instagram透露父母最新病況,表示爸媽情況不嚴重,「他們一點也不擔心」。

湯漢斯於香港時間今早(12日)約9時在個人Twitter發布消息,指他正在澳洲拍戲,和妻子均出現5個肺炎症狀,包括疲累、身體痠痛及類似感冒症狀,而妻子則發冷和輕微發燒,兩人接受檢測後確診新冠肺炎。

兒子Chet Hanks其後在ig拍片向公眾講述父母病情,片首他已直言得知父母確診很驚訝,「大家好,對,我的父母確診感染新型冠狀病毒,很瘋狂」(What’s up everyone? Yeah it’s true, my parents had got Coronavirs, crazy! )Chet表示剛與父母通電話,他們也沒大礙,病徵不嚴重,「他們一點也不擔心,他們沒毛病,只是要接受必要的醫療療程」。Chet着公眾不要憂慮,感謝眾人的關注及祝福,並叮囑大家注意安全。

自一月底,湯漢斯在澳洲拍攝一部關於貓王皮禮士利的新戲,他將飾演貓王的經紀人湯姆帕克(Colonel Tom Parker),電影由澳洲導演Baz Luhrmann(巴茲魯曼)執導,本身預計於2021年10月上演。

