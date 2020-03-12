新冠肺炎︳NBA暫停賽季　Rudy Gobert確診前唔信邪狂摸記者咪高峰

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）殺入NBA，爵士明星中鋒高拔（Rudy Gobert）確診，NBA宣布無限期停賽。不少網民好奇高拔是如何中招，有人找出他在當地時間周一（9日）接受訪問的片段，片中見他離開會場時突然壞孩子上身，用雙手觸摸桌上的每一個咪高峰及錄音設備，之後笑笑口跑走。外媒形容他似乎想表達不擔心疫情，結果他真的確診，目前他的隊友全都被隔離檢查。

爵士中鋒Rudy Gobert早前受訪後，雙手觸摸台上每支咪。（YouTube影片截圖）

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原以為未有名人球星中招，結果今天一下子傳出荷里活影星湯漢斯（Tom Hanks）及NBA球星高拔確診新冠肺炎的消息。在周三（11日）爵士作客雷霆的比賽中，準備開賽時雷霆隊醫突然衝入球場找裁判，要求兩隊球員返回更衣室，原來是較早前報稱生病的爵士中鋒高拔確診新冠肺炎，NBA宣布暫停賽季，兩隊在更衣室隔離，及後雷霆獲准離開。爵士暫時無法回到主場鹽湖城，

目前須在奧克拉荷馬接受檢查。

NBA最近禁止傳媒進入球隊更衣室，球員們要到另外準備的媒體室講台上接受訪問，有人翻出高拔在周一（9日）受訪片段。原來他受訪後起身離開時，突然壞孩子上身，轉身用手百厭地摸勻台上每一支咪及錄音器，又摸了兩下枱子，之後笑嘻嘻跑走。外媒形容他的行為似乎想表達他無懼疫情的訊息，現時未知及後有多少人觸摸過這些麥克風。當時有球迷支持他的做法，認為NBA對疫情過度反應，但亦有人提醒他記得洗手。

NBA公布有球員確診新冠肺炎，隨後暫停賽季。（NBA Twitter圖片）

爵士原本稱Gobert患病要缺席周三（11日）的比賽，後來才發現他接受新型冠狀病毒檢測呈陽性，爵士周三發聲明稱有球員中招，成為首個確診的NBA球員，當中未提及 Gobert的名字，但外界普遍猜測是高拔中招。

據報，NBA原本計畫空場作賽，但現時有球員中招，導致整個球球、團隊，甚至對賽球隊都會因曾經接觸患者而需隔離，所以決定暫停賽季，但現時未能掌握疫情在聯盟的傳播範圍。