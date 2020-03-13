【新冠肺炎】美國17歲仔醫院等檢測　勁chill抖音拍片跳舞

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐全球，疫情在美國擴散，近日美國Twitter瘋傳一條片段，美國有男生表示自己早前疑感染新冠肺炎，需在醫院檢測，期間他毫不緊張，身旁醫護神色凝重地工作，他還輕鬆拍片跳舞並上載至抖音。事件引起網民熱議，表示影片代表新生代，但亦有人表示難以理解，認為他阻礙醫護工作。

近日有美國男生拍攝了共4段抖音片段，可見醫護人員在忙碌工作時，他竟在面前戴着口罩跳舞。（TikTok片段截圖）

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17歲男生Giancarlos Coris來自美國奧蘭多（Orlando），他最近因出現肺炎病徵需到醫院做病毒檢測。不少人得悉自己疑似中招都會很緊張，不過他似乎不太憂慮，在醫院等候期間他共拍攝4段抖音片，片中可見他在醫護忙碌工作時，他戴着口罩輕鬆起舞。

片段中的背景音樂是Dua Lipa《Don’t Start Now》，Coris隨着節拍做出輕鬆又流暢的舞蹈動作，一時舉起V字手勢，一時搖擺身體，神色輕鬆，氣氛毫不凝重，他事後亦在抖音報告檢測結果，指自己並無患上新冠肺炎。

有網民看到片段後火速轉載至Twitter，轉載者指Coris的抖音片代表了新世代，但亦有人批評他阻礙醫護人員工作，更不尊重場合，表示難以理解新一代的思維，「沒眼看了」、「這些年輕人總是笑嘻嘻的態度看待所有事」、「他沒有想過醫護人員多辛苦地工作」。

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部分網民反駁指其實他並無做錯，又大讚他的舞步，「沒有問題啊，等待期間就是沒事做」、「他跳得不錯，把片段看了幾次」、「有些人就是甚麼都要批評」、「跳個舞有何不可，放鬆心情也不對嗎」。

Coris在學校是一名舞台劇演員，因為熱愛跳舞不時拍抖音片與朋友共舞，及愛挑戰在不同場景拍跳舞片，其抖音帳戶有逾20萬位粉絲追蹤。

（TikTok）

@yahomeboiigc and here's the full dance without the duets (yes i filmed this in a parking garage 💀) ♬ original sound - yahomeboiigc