新冠肺炎│意大利男哭訴八旬父母高燒被困家中8天　同一天離世

新型冠狀肺炎疫情在世界肆虐（COVID-19，俗稱武漢肺炎），意大利是繼中國之後最多確診個案的地方，超過1.2萬宗，當地醫療系統承受巨大壓力。一名意大利男子向傳媒訴說指，自己父母雙雙染病，由於醫院床位不足，高燒8天都只有在家隔離，即使最後送醫仍然返魂乏術，同日相繼過世。

魯卡86歲和82歲的父母因為新冠肺炎於3月10日同日離世，兩人死亡時間相隔不到兩個小時。（viagginews圖片）

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魯卡（Luca Carrara）86歲和82歲的父母Luigi Carrara和Severa Belotti住在意大利貝加莫（Bergamo）省的阿爾比諾（Albino）市，兩人因為新冠肺炎於3月10日同日離世，兩人死亡時間相隔不到兩個小時。

魯卡指，父母持續高燒，最高更發燒至39度，但他們被困在家中8日，即使已聯絡醫院，但沒有醫生前來診治，由於魯卡不是和他們住在一起，無法在他們身邊，直至本月6日其父才被送醫治療，母親亦在第二日送院。

魯卡的父母被送到大型的若望23世醫院，但魯卡指，醫院內已經陷入災難，醫生都不知把人們放在哪裡，「醫生被迫做出選擇，讓年長的人接受命運」，此外他們再不能做什麼。

他又，雖然父母年紀已很大，但過去身體很好，不常要看醫生，「這意味新冠病毒不是簡單的流感，如果不幸染疫後住院是可以殺人的，我的父母孤獨地死去」。魯卡自責：「我無法照顧、安慰他們，我無法為他們做任何事情」。

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魯卡說，因為醫院要處理的死者太多，父母的遺體被匆匆火化。現時，魯卡正與妻子和兩個孩子一起在家中隔離，面對雙重悲傷感覺很孤立，他也叮囑人們要待在家中避免感染。