股市暴跌股佬好愁？　交銀策略師講爆倉　網民：佢用造型表達一切

疫情導致環球股市暴跌，美股重挫已觸發兩次熔斷，港股受累亦現跌勢，惟跌市下網民昨日還有心情苦中作樂，在facebook瘋傳開電視的截圖，顯示交銀國際董事總經理、研究部主管及首席策略師洪灝受邀收市後講股，節目中提及「一定好好多金融公司、對沖基金爆倉」，配上其頭髮散亂呔都打歪，引網民笑爆：「佢用咗自己個造型表達一切」。

交銀國際董事總經理洪灝在節目中稱「一定好多金融公司、對沖基金爆倉」，他的造型成網民焦點。（香港開電視截圖）

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股市大波動令股民叫苦連天，惟財經節目竟然也有笑料。交銀首席策略師洪灝昨5時許在收市後上香港開電視節目《大行報告》時，講述對後市看法，提及「一定好好多金融公司、對沖基金爆倉」，這個畫面被網民截圖再瘋傳，大家都笑他的表情極頹，「個look滿分」。

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網民狂笑洪灝頭也沒梳好，兩側頭髮叉了出來，髮頂凌亂，「頭髮都交足戲」，又指他說話時雙目無神表情很落魄，身穿西裝但紅色呔打歪了，恤衫頸喉位鬆開，難稱企理，有人指他整個神態都讓人確信真的很多金融公司爆倉，「成個衣着都勁似一個失敗基金佬」。

不過，有熟路網民稱，洪灝無論升市跌市都是同一個造型，平日都行頹廢風格。參考洪灝以往受訪的照片，他多數都是穿深色西裝、白色恤衫和紅色呔示人，連同頭髮的凌亂風格，造型真的一向如此。