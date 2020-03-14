【新冠肺炎】韓國護士受訪一句話　國民MC劉在錫爆喊：我很心痛

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在韓國繼續擴散，重災區大邱面臨醫護人手及設備不足，早前大批醫護主動前往協助抗疫。由劉在錫主持的綜藝節目最近視像訪問一名大邱護士，向來在節目上鮮有落淚的他聽後哭得一度說不出話，並稱：「聽妳一直說沒事，我很心痛。」韓國網民大為感動，又驚歎表示「很感謝醫護，還真的未看過劉在錫哭」。

在韓國有「國民MC」之稱的劉在錫視像訪問一名自願赴大邱的護士。其間他不禁落淚，並解釋稱因為聽對方不斷說「沒事」而感到心痛。（tvN YouTube影片截圖）

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韓國自1月確診首宗新冠病毒案例，至今全國累計7979宗，其中大邱便佔5928宗。由「國民MC」劉在錫和曹世鎬共同主持的《劉Quiz On The Block》周三（11日）播出新一期內容，節目因應疫情而改到在室內拍攝，其間訪問一名自願到大邱抗疫的52歲護士。

護士鄭黛禮（音譯，정대례）利用輪班之間的休息時間接受訪問，表示雖家人極力反對她到大邱，但她堅持「國家面臨危機，我總是認為要站在第一線挺身而出」。她談及醫院內的情況，指病患塞滿病房，人手和醫療設備不足，他們要節省使用口罩、防護衣和手套；前線醫護一天至少工作15至17小時，無法回家休息。

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被問到希望與家人說些什麼，鄭黛禮稱：「只想告訴他們我現在過得很好，沒什麼特別想說的，不用太擔心我。」在劉在錫追問下，她重複說「我在這過得很好，沒有什麼特別不便的地方」。鄭黛禮處之泰然的回答，卻令劉在錫當場落淚，說「挺奇怪的，明明很開朗地說着，但卻讓人……」少有在節目上哭的他也忍不住潰堤。

鄭黛禮反過來安慰劉在錫，而劉在錫則不禁慨嘆：「聽妳一直說沒事，我很心痛。」最後，一直開朗地回答問題的鄭黛禮用手拭淚，當提到若疫情結束後最想做的事，她更哽咽回答「想見家人」。

節目影片隨即在網上廣傳，因劉在錫過去不常在錄影期間大哭，一眾網民都被這段訪問感動，「看過劉在錫節目的都知道他真的真的不經常哭，真的沒法再忍了才哭得像個孩子一樣」、「醫護人員真的辛苦了」、「悲喜也可以是相通」。善心爆棚的劉在錫在韓國亦有「劉大神」之稱，今次真情流露的一刻，有網民就明言：「這就是大神是大神的理由。」