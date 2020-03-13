新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，全球多國爆發確診病例，當中包括不少名人。越南首富、太平洋集團（IPP）董事長Johnathan Hanh Nguyen（音譯：阮漢）的千金Tien Nguyen（音譯：阮仙），早前她身處倫敦並開始出現乾咳及身體不適等狀況，而且她上月底曾和一名已確診的越南名媛接觸，父親決定豪砸100億越南盾（約330萬港元）包機接寶貝女回國接受治療。

越南首富、太平洋集團（IPP）董事長Johnathan Hanh Nguyen（音譯：阮漢）的千金Tien Nguyen（音譯：阮仙）宣布確診。（IG圖片）

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爸爸阮漢（左二）得知此事後，即於周一（9日）順利派包機接寶貝女從當地回國。據悉，包機隸屬於大眾集團的達索獵鷹8X公務機，租用費更高達100億越南盾（約330萬港元）。（IG圖片）

據越南媒體報道，當地衛生部於周二（10日）證實阮仙確診新冠肺炎，是當地第32位患者。她長期穿梭倫敦及越南兩地，與媽媽經常出入時尚派對。上月底，阮仙在歐洲曾接觸一位同樣來自越南的名媛，這名媛曾於上月底在意大利米蘭參加名牌時裝周，事後她回越南後於上周五（６日）證實確診新冠肺炎。

當時身處倫敦的阮仙後來亦出現咳嗽等症狀，但未有發燒，曾向當地醫院求診並在家吃藥。不過爸爸阮漢得知此事後，即於周一（9日）順利派包機接寶貝女從當地回國。據悉，包機隸屬於大眾集團的達索獵鷹8X公務機，租用費高達100億越南盾（約330萬港元）。

阮漢強調，今次包機並非炫富，而是因擔心女兒病情，又指如果她乘搭一般民航機，可能會因防疫漏洞而造成麻煩，因此採用包機是最適合的方式。

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阮仙隨後被送往胡志明市醫院隔離，並證實對病毒呈陽性反應，她當日於個人專頁指：「因為家人和朋友的擔心，我爸今天租了一架飛機把我載回越南，我也將會遵守越南的相關隔離規定。」

阮漢是越南知名的品牌大王，太平洋集團（IPP）董事長，身價不菲。其女兒阮仙亦是網紅之一，不時在Instagram上載周遊列國及參加時尚派對的相片，其奢華生活成為網民關注重點，甚至有人稱她為越南第一富家女。

（越通社）