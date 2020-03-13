【新冠肺炎】日本確診大叔蓄意酒吧攬女播毒　女店員無辜中招

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在日韓擴散，日本已採取封關措施抗疫。然而，不是所有市民都齊心抗疫，日本愛知縣一名50多歲確診大叔，竟然向家人說要出門播毒，光顧居酒屋及菲律賓卡拉OK酒吧，更與陪唱的菲律賓女店員有擁抱等親密接觸，其後向店家表明自己是確診者。昨日當局公布一名女店員中招，消息指她曾和播毒大叔有接觸。

日本確診大叔在店內拖着女店員的手唱K，日媒指他和女店員有密切接觸。（「週刊文春」YouTube影片截圖）

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日本傳媒報道，愛知縣蒲郡市一名50多歲大叔在3月4日確診，不過醫院床位有限未能讓他即時入院，要求先留在家中自我隔離。不過，這名大叔無視隔離命令，告訴家人說「要出門散播病毒」後離開。

大叔之後坐的士前往一家居酒屋及菲律賓酒吧播毒，入店初時均沒表明自己是確診者。日本傳媒取得影片，顯示大叔光顧菲律賓卡拉OK酒吧時，找了女店員「陪唱」，其間有身體接觸，更手多多抱緊女店員唱K，他及後告訴店家自己是確診者「我會傳染病毒」，在酒吧引起騷動，店員隨即報警。日本警方要全套保護衣到場將他帶走。

當地衛生部門指，大叔當天接觸到的女店員及顧客全都是密切接觸者，其中3名與他有密切接觸的女店員已接受檢測，但未有確診。到昨日（12日），當局宣布一名30多歲女子確診，消息指她在3月4日曾和播毒大叔接觸，但不是被他擁抱的店員。事件在日本Twitter引起熱議，許多網民怒轟大叔自私，行為和犯罪無異，但亦有人好奇為什麼當天和他有親密接觸的女店員沒中招。

（綜合）