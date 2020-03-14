白色情人節丨譚仔姐姐着西裝變身玄彬Oppa　有分店仲送無敵海景

情人節剛過去一個月，又到了白色情人節的日子，情侶們又有理由慶祝一番。由於受新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，今年不多餐廳推出相關優惠，不過譚仔三哥早前宣布，除了提供情人套餐及單身套餐外，譚仔姐姐們更會換上制服，變身「西裝Oppa」款待客人，引來網民討論，笑指要到店舖「蝕錢人節大親（食情人節大餐）」。

譚仔三哥於fb宣布，部分分店的譚仔姐姐會於白色情人節晚上穿上限定制服，化身西裝Oppa招呼客人。（fb「譚仔三哥米線」圖片）

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繼去年情人節推出十小辣朱古力，譚仔三哥早前於facebook發文，宣布將於今年白色情人節（3月14日）再度推出「辣之戀人活動」，所有客人無論堂食及外賣任何食品，均可獲贈心型「升級版5小辣朱古力」。

2人餐及單身餐人均$56，有齊前菜、主菜、飲品及甜品。推介10小辣薑味雙檸梳打「夠薑男朋友」及5小辣賓治「麻辣女朋友」特飲。外賣自取有9折。（譚仔三哥米線FB圖片）

為了滿足情侶及單身人士，餐廳又推出5道菜「椒夕相對二人餐」套餐及4道菜「單身快樂一人套餐」，更有限定特飲「夠薑男朋友」及「麻辣女朋友」，相當應節。

而餐廳的「靈魂」、部分分店的譚仔姐姐更會於下午5時後大變身，換上限定制服化身西裝Oppa工作，「有冇諗過，我哋啲姐姐都可以好似玄彬咁器宇軒昂，英氣逼人？」，令客人食米線也有高級餐廳的享受。譚仔三哥又於fb為男友們提供小貼士，特別指出位於荃灣麗城薈的分店具有無敵大海景，是追求氣氛情侶的必去之選。

白色情人節活動引起一眾米線迷討論，有粉絲直言好吸引，稱會相約情人或朋友一睹姐姐Oppa著靚靚的風采，「禾要食坦仔山哥五小辣芝古力（我要食譚仔三哥五小辣朱古力）」、「天晚約實尼（聽晚約實你）」。不過也有食客對相關安排感抗拒，稱「唔好搞我啦，想食碗米線啫」、「有無問過啲姐姐想唔想」。