新冠肺炎｜DSE學生缺口罩應試網上求救　將軍澳街坊送口罩抗疫包

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，中學文憑試（DSE）筆試如期在疫症中開考，教育局稱已為考生預留50萬個口罩，但其後被發現質素不理想，有考生因而擔心得在facebook社區群組求救，「有冇人可以賣口罩畀我考DSE？」結果一呼百應，許多街坊紛紛留言表示可以送口罩，甚至有人製作抗疫包給DSE學生以作支持。

DSE考生發文指，因教育局派給他的口罩由武漢製造，令他不敢使用。（FB「將軍澳街坊經濟圈」圖片）

【抗疫好人好事】有好心網民自製抗疫包送給DSE考生，包括口罩。（FB「將軍澳街坊經濟圈」圖片）

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有DSE學生日前在fb群組「將軍澳街坊經濟圈」發文，指教育局派給他的口罩由武漢製造，令人不敢使用，希望有街坊可以轉售口罩給他，「budget（預算）4蚊個，大概要11個，因為考11日，同埋最近補習好密，買到幾多個就幾多個」。

帖文一出瞬間吸過百名網民留言，紛紛表示可以送上口罩不足一小時，已有大批熱心網民表示可以送上口罩，「加油呀！要罩嘅出聲，幫到一定幫！」又稱如樓主的同學有需要，「我有兩盒typeII可以free比你哋！」街坊的熱情令樓主受寵若驚，「我冇諗過咁多人會留言，你哋每人畀一個我都夠啦，我有都會畀朋友」。

↓↓↓ 教育局派給DSE考生口罩 ↓↓↓

有好心網民甚至自製「本屆DSE學生抗疫包」，當中包括5個口罩、麥當勞禮券、零食、座便紙、搓手液等，標明只送給應屆DSE學生，「特別嘅支持，特別嘅堅持，你哋都要特別加油，專心考好試，科科合格缺一不可！」帖文亦引來其他網民大讚好有愛，又指今屆是特別的一年，希望DSE學生都能平安度過。