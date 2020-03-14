【新冠肺炎】新天地年輕教徒超狂熱　詭計迫父母返教會聽「真理」

新天地教會因是次新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情而為人所知，但對韓國民眾來說，新天地普遍被視為「邪教」。新天地要求教徒不能對外公開信仰，令外界對教會認識有限，YouTube頻道「Hi A Day」日前整合韓國電視台CBS的紀錄片，揭示許多年輕教徒，尤以大學生群組，對教主李萬熙深信不疑，甚至不惜與家人惡言相向，做出怪異舉動。

YouTube頻道「Hi A Day」整合韓國電視台CBS.就新天地教會製作的紀錄片，揭示許多年輕教徒如何被教會「洗腦」，影響家庭關係和社交。（「Hi A Day」YouTube影片截圖）

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案例一

據CBS於2015年播出的節目內容，講述一名25歲女教徒在父母要求下，與普通教會傳道人商談的過程。父母受訪時表示，女兒晚上會一邊撞牆一邊祈禱，堅信自己和李萬熙是不死之身；女兒甚至在商談期間一度跪地細語，稱「現在說着非真理，而淫亂言語的這個女人（傳道人），請讓她悔改吧」。

此外，本來斷言不會改變信仰的女兒，之所以願意商談，皆因希望拉父母入教，當她甫坐下時，便向父母表明：「我今天坐在這邊商談兩小時，你們就一定要跟我去新天地聽講兩小時，聽完之後你們才會知道哪邊是真理。」

幸好在父母等人的堅持下，女兒最後對新天地的信心有動搖，並開始坦白新天地一向要求教徒不能承認信仰，一旦向家人透露便會影響「神靈」，又叫他們辭去原有工作，導致教徒脫離原有的社交圈子。

案例二

一名18歲新天地女教徒同樣在父母強迫下接受商談，心生不滿的她其後直呼母親為「阿珠媽」（阿姨，有陌生人的含意），令母親大吃一驚並當場痛哭。她又批評父母的行為等同「綁架」，於是在商談時報警，不停在現場大叫「救救我」。警員到場後按程序將眾人帶回警署，雖紀錄片未有講及事件後續，但也反映教徒對新天地信仰的狂熱。

（綜合）