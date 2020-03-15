【新冠肺炎】韓男送口罩偷放警署外跑走　鬼祟做善事背後有洋蔥

韓國在新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情下，口罩成為抗疫必需品。韓國釜山市最近就有一則溫馨暖事傳遍網絡，一名20多歲青年鬼鬼祟祟在某警署外放下信封後跑走，雖在閉路電視鏡頭下看似「形迹可疑」，但當警員打開信封一看，裏面的禮物和手寫信卻讓他們非常感動。

韓國釜山江西區新湖警署的門外日前發現「可疑信封」，翻查閉路電視片段後發現原來是由一男子放下，裏面裝有口罩、手寫信等。（釜山江西警署）

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事發於上周五（13日）的釜山江西區新湖警署。當天下午4時30分許，一名男子悄悄地把黃色信封放到警署外，隨即頭也不回地跑走。值勤民警後來檢查信封，其中竟裝有11個口罩、少量糖果和一封手寫信，才發現男子並非放下什麼「可疑危險品」，而是窩心的禮物。

做的不是壞事，大批人對該男子的「可疑」舉動大感困惑；而在信封內的手寫信，男子便提到：「這裏的口罩太少了，對不起。」（釜山江西警署）

男子在信中自稱是三級肢體殘疾人士，在附近工作的他最近從公司收到的很多口罩，因此想拿出一點與他人分享，希望警員務必收下。做善事本來毋須遮遮掩掩，不少網民疑惑好心男子為何不當面相贈；原來他在信中提到：「本來以為捐贈只有富者才能做，但我看到新聞後也想幫忙，才會鼓起勇氣。這裏的口罩太少了，對不起。」他感謝當地警員在危難時刻第一時間趕到，讓他非常自豪，希望藉此向他們加油打氣。

警方回應時表示，由於所贈口罩的款式不同，估計對方平時是一張、兩張地慢慢收集，「繁忙的工作縱然辛苦，但好像收到了最好的白色情人節禮物，真的很高興」。

（韓聯社）