新冠肺炎｜意大利護士自拍照臉露壓痕吐苦水　標緻臉蛋意外成網紅

醫護人員站在抗疫最前線，卻經常因長期戴着眼罩、口罩等裝備而不適。一名在意大利米蘭工作的護士日前在Instagram上傳自拍照，透露醫院內的工作辛酸；遍佈臉上的壓痕引來大批網民留言打氣，不足一周便有88萬人讚好。不過她精緻的臉蛋卻意外吸引大量粉絲，不少人因此湧至欣賞其過去帖文，大讚「人靚心地好」。

意大利米蘭護士博納里（Alessia Bonari）上傳自己除下防護裝備的照片，網民看到她臉上的壓痕直呼「心痛」。（「alessiabonari_」IG」

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新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情在歐洲加劇，而尤其嚴重的意大利，確診個案已突破2萬宗。在米蘭一間醫院工作的護士博納里（Alessia Bonari）上周一（9日）工餘時，在Instagram上傳自己脫下防護裝備的照片，看到臉上多處有口罩和護目眼罩留下的壓痕，她又分享每天的工作情況。

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博納里表示，每當醫護人員穿上保護衣或制服，便至少6個小時不能飲水、如廁等，直至輪班結束時，大家的衣服都因汗水而濕透，體力也所剩無幾。他續指，自己有時也會害怕感染，會擔心眼罩沒有完全覆蓋眼睛、保護衣有縫隙、雙手有病毒等，但大家仍堅守崗位照顧病人，說道：「我仍熱愛工作，並以身為醫護人員為榮。」

博納里在文末稱，雖然年輕人的免疫力較強，但同樣會染病，故希望民眾「別讓我們（醫護）的努力白費，好好待在家裏，互相保護彼此」。帖文發布後不足一周便有88萬人讚好，大批網民感謝其付出，「妳是國家和人類的榜樣」、「妳讓我們義大利人感到驕傲」、「感謝您所做的一切」；也有不少人意外被博納里的外貌迷倒，成為這名「白衣天使」的小粉絲，令她的追蹤人數突破10萬。

（綜合）

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