【新冠肺炎】日本酒店大劈價吸客　京都區CP值高住宿減至139港元

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本局部對外封關令旅遊業遭受重創，不少酒店被迫大減價推優惠吸引本地客，早前京都一酒店更跌到每晚74港元，京都區內5大性價比（CP值）極高的住宿，即使是溫泉酒店人均僅179元，疫情大大影響旅遊業。

新型冠狀病毒持續肆虐，日本局部對外封關令旅遊業遭受重創，不少酒店大減價推優惠吸引本地客人。（網上圖片）

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三條PIECE旅館 (Piece Hostel Sanjo)

這間青年旅館於2018年落成，位置亦於京都市中心內。（agoda圖片）

地址：530 Asakura-cho, Tomino-Koji Sanjokudaru Nakagyo-ku Kyoto City, 河原町, 京都, 日本, 604-8074 價錢：以雙人房計，每晚268港元起，人均134元。

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這間青年旅館於2018年落成，位置亦於京都市中心內，熱門景點如二條城、清水寺等，只需乘搭地下鐵2-3個站即可到達。旅館內裡裝修走悠閒簡約風，房間一共有58間，除了一般分男女的10人房，亦有單人、雙人、三人房包私家浴室，每日更包早餐及WiFi任用。

M's Plus 四條大宮酒店 (Hotel M's Plus Shijo Omiya)

酒店屬京都區內的3星酒店，位置與JR大宮站相距1分鐘，非常方便。（agoda圖片）

地址：114 Nishikiomiyacho Nakagyo-ku, 京都, 京都, 日本, 604-8365 價錢：以小型雙人房計，每晚322港元，人均161元。

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酒店屬京都區內的3星酒店，位置與JR大宮站相距1分鐘。據資料顯示，酒店內共有83間房，設計夠光猛之餘，亦均配有私人浴室，而且入住包每日早餐。

兩房獨立屋

京都兩房獨立屋。（agoda圖片）

地址：12-7 Higashikujo Nakatonoda-cho,Minami-ku,, 京都, 京都, 日本, 601-8048 價錢：每晚139港元起。

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這間獨立屋最多可住4人，由獨立屋步行至最相近的超市僅5分鐘，如要到JR京都站需10-15分鐘，乘搭其他JR線遊覽不同景點亦算方便。

日式花園旅館 - 山崎 (Japanese Garden Ryokan Yamazaki)

此旅館位於京都最美之地—嵐山，不但遠離繁囂，最大特色是其建築由內到外屬傳統和風設計。（agoda圖片）

地址：11 Takahana-cho, Umegahata, Ukyo-ku, 嵐山, 京都, 日本, 616-8261 價錢：以臨街日式客房計算，每晚403港元起，人均201.5元。

此旅館位於京都最美之地—嵐山，不但遠離繁囂，最大特色是其建築由內到外屬傳統和風設計，加上房間圍繞花園而建，客人打開窗猶如置身日本電影中的房子場景。旅館位置較偏僻，較為適合自駕遊人士，所有房間亦需共用浴室。

天然溫泉超級酒店 - 京都四條河原町 (Natural Hot Spring Super Hotel Kyoto Shijo Kawaramachi)

這間Super Hotel是性價比甚高，位置與清口寺相近。（agoda圖片）

地址：538-1 Nakano cho, Shijo agaru, Nakagyo-ku, 河原町, 京都, 日本, 604-8042 價錢：以標準雙人房計算，每晚358港元起，人均179元。

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平價溫泉酒店亦難逃劈價吸客的命運，這間CP值甚高的酒店位置與清口寺相近，其澡堂及男、女室內湯溫泉是賣點，官方解釋指泉水對皮膚有修護功效，更可消除疲勞。另外，房間內亦有私人浴室，住客早上可享日式及西式自助早餐。