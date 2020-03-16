畢業禮因疫情取消　文具店婆婆無法送禮物　結局逆轉好感人

文具店伴隨不少人成長，與老闆熟絡的話更可親如家人。韓國在新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下停課至今，許多中小學畢業禮被迫取消，首爾有經營40年文具店的婆婆為了一群「熟客仔」，一早準備好畢業禮物卻因疫情而無法送出，婆婆受訪時更含淚在節目逐一喊出孩子的名字：「但他們都畢業了，不會再來（文具店）了」。不過當訪問經電視台播出後，最後結局就讓網民破涕為笑，大呼感動。

當文具店婆婆的丈夫在兩年前病逝，孩子們寫下加油說話為婆婆打氣。事至今年2月，婆婆為他們悉心準備了畢業禮物，卻因疫情無法送出。（tvN YouTube影片截圖）

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韓國tvN電視台節目《劉Quiz on the Block》日前採訪在首爾厚岩洞經營40年文具店的婆婆咸范女（音譯），她自丈夫在兩年前病逝便獨自開店，其間她一度苦惱應否關店，後來選擇繼續做下去的原因，就是為了一群經常「流連」文具店的小朋友。

在婆婆最難過的一段日子，年紀尚小的孩子們寫卡片送給她，寫有一句句打氣說話的卡片至今仍放在店內當眼位置，「一個人的話會很難過吧？我會經常來找妳的」、「請不要難過，要加油喔！我會為天上的爺爺祈禱」。直至今年2月，這群孩子原定參加的畢業禮因新冠疫情而取消，其中學停課且關閉，令文具店婆婆很久見不到他們。

咸范女節目上哽咽地說，「真的很心痛，寫信給我的孩子都要畢業了，我想着那天準備了禮物，都包裝好成一小份一小份了……但因為疫情，孩子們也不出門了」。她稱仍然希望將禮物送出，並再見一次他們，「但他們都畢業了，不會再來（文具店）了」。

幸好在節目播出後，其中一名有份寫卡片的少女得知此事，很快便去探望婆婆，收下對方的小小心意。（網上圖片）

幸好在節目播出後，其中一名有份寫卡片的少女看到了影片，並表示第二天就要去探望婆婆，結果她翌日真的到訪文具店，與婆婆開心合照，並收下對方準備已久的畢業禮物。