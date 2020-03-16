患「憂鬱症是不知足」嗎？理科太太12張圖談抑鬱　打破歧視與偏見

吳宗憲日前在《綜藝大熱門》節目上，稱「憂鬱症患者都是因為不知足」，一句話立刻引發爭議，網友紛紛砲轟他，而理科太太則以過來人身分，分享憂鬱症患者會有的症狀及迷思。

吳宗憲稱「憂鬱症患者都是因為不知足」引發爭議。（《綜藝大熱門》截圖／Youtube@Red Night）

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理科太太去年因為老公理科先生憂鬱症復發，加上自己身體健康也亮紅燈，因此宣告暫停更新Youtuber頻道影片，而之前也曾提過自己有過產後憂鬱症，最近因為吳宗憲的一句「憂鬱症都是因為不知足」所以引發的爭議，理科太太在社群解釋「憂鬱症不是一種個性，也無法用念力治好」，也再次翻出她在2018就曾拍過有關憂鬱症的影片，裡面有理科夫妻分享自身的經驗。

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理科太太以科學的角度為大家解釋憂鬱症：「憂鬱症會讓你一直想不開的原因之一，是因為腦部發生的變化，前額葉變小、海馬迴容量變小等等」，至於為什麼有會憂鬱症，理科太太則表示：「目前的科學，沒有辦法完全了解憂鬱症的成因」，更吐露自身經驗：「我記得我那時候，對著我很尊敬的長輩提出微弱的求救訊號，得到的就是：『你什麼都有了，你應該要知足、你應該要想開一點』」，可是：「那時候的我，真的就是想不開」。

理科太太在2018就曾拍過有關憂鬱症的影片。（Youtube@理科太太）

理科太太也打破幾個外界對憂鬱症的迷思：「抗憂鬱的藥是不會上癮的」、「抗憂鬱藥物是有個體差異的」醫生需要試試看各種不同的藥物組合，來找出對病人最有效的藥物：「憂鬱症無法被輕易量化」，沒有一個具體的數字，只能透過評量去檢測憂鬱症的程度，最後她也表示：「希望看完後，能對患者有多一些關懷和同理」。

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