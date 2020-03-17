左手酒精、右手探熱槍　警員舉錯手　台男遭噴面痛到要提告

因為新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，出入地方都要求先探熱，台灣也不例外，警察會為民眾探熱和手部噴灑酒精才可進入警署，不過日前就因此發生糾紛，一名警員誤將消毒酒精當成探熱槍，直接噴向一名男子，令他痛得當場哀嚎，警員即時多番道歉，但男子仍打算對警員提告。

當時警員右手持探熱槍、左手持酒精，不料一時舉錯手，舉起了消毒酒精並向陳男臉部噴射。（台灣警方圖片）

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陳男3月2日晚間10點，到台北市警中正一分局忠孝西路派出所協助案件指證，進入警署時要量體溫和手部噴灑酒精，閉路電視中可見，當時警員右手持探熱槍、左手持酒精，他先為紅衣的女子探熱，再為陳男探熱，不料一時舉錯手，舉起了消毒酒精並向陳男臉部噴射，陳男即時退後，疼痛難忍，此時警員知道搞錯了，連忙道歉，並衝到辦公室拿了一疊衛生紙給陳男擦拭，陳男之後亦完成證人筆錄。

陳男事後在facebook群組「爆料公社」發文，抱怨到警局當證人卻被酒精噴臉，並指已到醫院驗傷，打算就傷害罪向警方提告。

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對此，中正一分局表示，原本該由2人分持探熱槍、和酒精消毒，但因為當天職務繁忙，故由一名警員執行，警員忙中有錯，誤將酒精消毒液噴灑於陳男臉部，事發後警員也立刻表達歉意，對此警方特別致歉，會改善檢疫流程。對於民眾欲對警員提告，警方表達尊重。