【一周星座運勢】巨蟹獅子脫單在望！　處女戀愛遭家人反對？

本週重要星象：週一，水星停留在雙魚座，這一次停留時間比較長，這段時間工作上我們會有精神不集中的感覺，在戀情上總是感覺自己很委屈。這段時間面對複雜的問題，我們會有逃避的心理。週五，太陽進入白羊座，新的循環開始了，這段時間我們一旦有什麼想法就會馬上想要落實，充滿行動力，但同時也要避免過於衝動。週日，土星進入水瓶座，這個星象意味著超脫、創新，這段時間你會有改變現有的局面的想法，不管是對自己個人，還是對工作，都會在力所能及的範圍內做出改變。