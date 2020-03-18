【新冠肺炎】氣霧助長病毒　世衛擬向醫護人員發空氣傳播預警

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，世界衛生組織（WHO）新興疾病部門代理主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）周一（16日）稱，研究顯示新型冠狀病毒可能在特定條件下，於空氣中存活一段較長時間，因此世衞考慮向醫護人員發出空氣傳播預警（airborne precautions）。

范科霍芙說，新型冠狀病毒主要經由患者咳嗽或打噴嚏時產生的呼吸道飛沫傳播，最新研究顯示，根據不同熱量及濕度等因素，病毒亦可懸浮在空氣中並透過空氣傳播，「當在醫療設施中執行氣霧生成程序（aerosol-generating procedure），病毒有可能形成類似飛沫的細小顆粒，這意味它們可以在空氣中停留更長的時間。」

范科霍芙建議醫護人員配戴N95口罩，「非常重要的是，當醫護人員為患者提供服務時應採取額外的預防措施」；由於在空氣調節的醫療院舍環境下，病毒能在空氣傳播的機會上升，因此世衞考慮向醫護人員發出空氣傳播預警，提醒要更小心應對風險。

在銅和鋼表面可存活2小時

美國疾病預防及控制中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）上月曾表示，病毒在銅和鋼表面可存活約2小時，在紙板或塑膠表面上則似乎可存活更長時間，CDC現仍在調查有關情況。

另外，國際醫學權威期刊《刺針》（The Lancet）早前一項研究指出，新型冠狀病毒患者服用如布洛芬（ibuprofen）等止痛消炎藥後，可導致體內一種酶被強化，助長感染情況。世衛發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）周二（17日）回應稱：「世衛專家正在研究，將會給出進一步指示，同時我們也建議（新型冠狀病毒患者）若自行服藥，宜選乙酰氨酚（acetaminophen）而非布洛芬，這很重要。」

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