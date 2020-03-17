印度教會辦200人聚會齊飲牛尿抗疫　信徒：仲會用牛糞洗澡

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情席捲全球，多國人民陷入恐慌，紛紛尋找不同的抗疫方法。一度保持「零感染」的印度近日確診人數已過百，政府陸續關閉酒吧及戲院，避免民眾聚集。當地有宗教團體早前提出喝牛尿能夠抵抗新冠肺炎病毒，甚至舉辦「牛尿聚會」，約200人一同聚集，喝下被視為神獸的牛隻尿液。

印度有宗教團體早前提出，喝牛尿能夠抵抗新冠肺炎病毒，甚至舉辦「牛尿聚會」與信徒同飲。（AP）

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根據外媒報道，印度宗教團體阿希爾·巴拉特印度教聖公會（the Akhil Bharat Hindu Mahasabha）上周六（14日）於首都新德里舉辦了大型聚會，200多名信徒齊齊聚集，人人手持一杯牛尿一同喝下，深信他們視為神獸的牛隻的排泄物具抗疫作用。

活動負責人、教會主席查卡帕尼（Swami Chakrapani）於聚會中指，新冠肺炎是神給非素食者的懲罰，「新型冠狀病毒的出現是因為人們殺死和食用動物，當人殺死動物時會產生某種能量並造成破壞，這就是病毒在全世界傳播的原因」。

參加聚會的信徒一同舉杯喝下牛尿，有人更稱已飲用牛尿21年。（Reuters）

他續指，喝牛尿是治療新冠肺炎的唯一方法，更敦促全球領導人飲用牛尿以阻止病毒蔓延，「牛尿是一種純淨的長生不老藥，每個人都應該喝它。你們有不知道治癒方法的科學家，我們卻擁有神所賜的療藥」。

教會主席查卡帕尼指，喝牛尿是治療新冠肺炎的唯一方法，惟言論引來不少人批評。（AP）

而其中一名參與聚會的信徒普拉卡什（Om Prakash）更表示：「我們已經喝了21年的牛尿，我們還在牛糞裏洗澡，從來都不覺得有需要吃西方的藥」。雖然世界各地的醫學專家多次澄清，牛隻排泄物並無任何針對新冠肺炎的治療作用，惟不少印度人仍然深信不疑。

事實上，早於本年一月，查卡帕尼曾於Twitter發文，聲稱飲牛尿及以牛糞洗澡，然後誦讀咒語就能治療新冠肺炎，有信徒更拍片示範以牛糞洗澡「淨化」身體，相關言論引來不少人批評。

（綜合）