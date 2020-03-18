【多圖】Reddit網民曬囤糧抗疫照　自製便當塞爆雪櫃恍如戰爭狀態

疫情殺到，除了做好個人衞生，有得食都好重要！新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情繼續在全球蔓延，不少人為減少外出用餐，紛紛於各地超市搶購食糧。外國網民就在討論區大曬家中囤糧物資，整個雪櫃塞滿一盒盒新鮮蔬菜、凍肉，有人更煮好5公斤的Mac ‘n’ Cheese（芝士焗通粉），準備真空保鮮再冷藏，更有人稱已儲足一年糧食，準備作長期抗戰。

有外國網民在Reddit討論區發文，上載一盒盒食物整齊放滿雪櫃的照片，指可以吃到90餐。（Reddit圖片）

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有網民煮好一大盤芝士通粉，可食足一星期。（Reddit圖片）

有外國網民在Reddit討論區發文，上載一張一盒盒食物整齊放滿雪櫃的照片，包括漢堡包、意粉和湯品等，指自己用了3小時預備超過90餐糧食，「完全準備好應付新冠肺炎」。

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帖文引起熱議，網民紛紛上載自己的「戰略物資」，有人會把食物先煮熟，再分裝到各個保鮮盒內，變成一個個有肉有菜的便當，簡簡單單都可以食足2、30餐，畫面非常壯觀。有家庭主婦則說，自己已用了全年的優惠券搶購食物，「買齊了一年的糧食」。

（綜合）