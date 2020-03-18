朋友疫情下仍堅持去日本旅行？台網民紛獻計　向佢老闆告狀未算毒

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，各國確診人數不斷攀升，台灣也對多個國家祭出旅遊警示，不少原本正打算外遊的民眾也紛紛打消念頭，就是怕將病毒帶回台灣。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文表示，自己的前同事堅持要在3月23日去日本玩，身邊的好友告訴他不要去避免被傳染，但原PO的前同事還是屢勸不聽，讓原PO感到相當害怕與無奈，於是就好奇詢問廣大網友：「前同事堅持出國該如何勸導？」

原PO在文中提到，前同事堅持要在這個疫情緊張的時刻出國去日本玩，即使身邊的友人為了安全，一直想辦法勸阻他，但對方依然堅持要出國，因此原PO根本就沒辦法阻止，隨後就疑惑的問道：「請問有比較好的方式可以良性勸說身邊友人的掛嗎？」

最後原PO也透露，雖然是前同事了，但是辦公室還是同在一棟大樓中，因此讓他相當擔心，一旦前同事出國自己是不是就有被傳染的風險。PO文一出後，隨即引來眾多網友留言……（按圖放大瀏覽網民留言及建議）↓↓↓

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