港鐵車廂洋漢突拉低口罩　舔完手指摸扶手　網民：根本係播毒！

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐，抗疫靠自律，港人外出時均戴上口罩，以降低感染機會，惟網傳一名外國人搭港鐵時竟然拉低口罩，舔手指後偷偷摸在扶手上，有關片段瘋傳，引來網民鬧爆，直斥：「根本係播毒！」

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facebook專頁「傑出男公關」分享影片，顯示一名乘搭港鐵的外國乘客，雖戴上口罩，但行為卻極不衛生，站在車門附近的他神情鬼祟，左望右望後突然拉下口罩，舔舔手指後竟然摸到扶手上，扶手旁邊還坐有不知情女乘客，十分無辜。

根據片段，列車當時在港鐵港島線行駛，事發時列車正從炮台山站前往天后。

網民睇片後狂鬧該名外國人離譜，疫情下作出如此舉動可被視為惡意行為，狠批他整個作惡過程「鬼祟兼無品」，根本是在播毒！有人認為這種行為絕不能縱容，拍片者當刻不應只顧拍片，更應直接喝停或找職員清潔。

港鐵就片段回應時表示對此等妄顧公共衛生的行為予以強烈譴責，批評疫情肆虐下，該無視公德的行為與香港社會全城抗疫的決心背道而馳，已就此事報警。

港鐵重申以乘客和員工的安全和健康為首要考慮，明白乘客對車廂衛生的關注，因此當列車到達終站時，清潔工人會把握時間為車廂內乘客經常接觸到的設施如扶手等進行清潔消毒，而列車每晚收車返回車廠後，亦會為車廂進行徹底清潔和消毒。

港鐵呼籲乘客顧己及人，注意自己個人衛生的同時，亦應顧及他人，不要做出有可能傳播病毒的行為。

（FB專頁「傑出男公關」）

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