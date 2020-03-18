新冠肺炎︳確診後刻意播毒累酒吧女店員中招　日本57歲大叔不治亡

要對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）應齊心合力，惟日本月初出現一名大叔刻意播毒。日本愛知縣一名57歲大叔，確診後和家人說要出門播毒，光顧菲律賓卡拉OK酒吧期間和女店員有親密接觸，連累一名30多歲女店員中招，惹來網民怒罵。日本傳媒報道，這名播毒大叔於今日（18日）下午1時不治。

日本確診大叔在店內拖着女店員的手唱K，日媒指他和女店員有密切接觸。（「週刊文春」YouTube影片截圖）

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日本愛知縣蒲郡市一名57歲大叔於3月4日確診，醫院因床位有限要求他先居家隔離，未料大叔向家人說「要出門散播病毒」後就離開。大叔其後到了一家居酒屋及菲律賓酒吧光顧，他到酒吧更找了女店員「陪唱」，其間手多多抱緊女店員唱K，到後來才透露自己是確診者，店家報警將他帶走。

3月12日，日本當局公布新增一名30多歲女子確診，消息稱她是當日曾與播毒大叔接觸的女店員，但不是被他擁抱的店員。事件引來日本網民炮轟，直指大叔的行為等同犯罪。

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日本傳媒報道，該名播毒大叔於今日（18日）下午1時不治，據悉他在確診新冠肺炎前就已罹患有他慢性疾病，他當日被警方帶走後就入院隔離治療，但後來病重意識不明，最終不治。對於他的死訊，日本網民沒有示以同情，反而說是「因果報應」、「我不會同情他的」，甚至有人形容是「天譴」。

（綜合）