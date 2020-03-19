新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐，隨留學生回港隨時再爆第二波，商台DJ梁子曾與後來確診的空中少爺開Party，雖未有病徵也即時停工隔離，商台上下大感心驚，其中林海峰主持《在晴朗的一天出發》時，更出動私伙透明膠板自我隔離，網民第一時間擔心做節目時未有戴口罩的DoDo姐，提醒她一定要戴回口罩以策安全。

林海峰為免受感染，自攜透明膠板劃出隔間，防止飛沬沾染。（商台fb）

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梁子原名梁子健，現時主持《309咤叱．戀咁嚟》及《梁子力學》等節目，他18日正式停工隔離，惟日前仍有上班。

商台指梁子在病毒測試有結果前都不回公司工作，而商台直播室、錄音室等也已進行消毒及清潔。不少商台中人自是擔心，其中更是出動私伙透明膠板，與節目拍檔及嘉賓分隔，力擋飛沫穩陣為上。

森美則指不太擔心，重申會盡量避免與他人接獲，亦有隨時戴上口罩。不過網民最擔心的反而是是主持《口水多過浪花》的DoDo姐鄭裕玲，皆因她平日做節目時都未見戴口罩，提醒她非常時期，做節目時還是戴回口罩才穩陣。

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