留學生強制檢疫前趕回　機場打蛇餅好嚇人　網民：別讓香港變危險

香港新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情，隨時因留學生湧港爆發第二波，Whatsapp和facebook都瘋傳留學生趕在家居強制檢疫限期前回港，在機場打蛇餅情況，引起網民擔心，質疑如此聚集反而更危險，旅遊達人項明生也有分享照片，叮囑回港的人要自律，未來14天乖乖留家隔離。

項明生分享機場人龍照，囑回港者自律乖乖隔離。（項明生FB圖片）

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有關的機場蛇餅照在網上瘋傳，被指正是昨晚（18日）因應政府即將實施所有海外抵港人士均須接受家居強制檢疫，而趕在死線前回港的留學生。

有網民在入境大堂拍下長長人龍，照片中一時也看不到龍尾，有人指過關前足足排了15分鐘，才能填寫健康申報表。如此熱鬧，令人擔心或反而增加感染風險。

在3月19日凌晨起，除內地澳門及台灣，所有抵港人士都要接受14日強制檢疫隔離或醫學監察。（資料圖片）

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旅遊達人項明生也在FB分享了機場人龍照，他指「擔心社區爆發，指日可待」，他又特別提醒趕回來的留學生做一個負責的香港人，「在這十四天自行家居隔離，為人為己為香港！」

不少網民大表認同，直指大家回來避疫是因為覺得香港是相對安全的地方，所以更應自律，不要讓這個較為安全的地方也變得危險！

事實上網上亦瘋傳有搭巴士老翁戴着電子手帶和腳環的照片，引來網民疑慮，擔心有隔離人士自行外出，政府資訊科技總監林偉喬回應時也指，相片中為「第一代」電子手帶，當中包括手帶及腳環，但單憑相片不能確實有關人士是否正在回家途中，但他也承認現時每日有近50個懷疑個案，需要交予衞生署及警方處理。