Netflix教學 | 一個人煲劇好寂寞？　教你同朋友同步睇劇一齊Chat

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在香港的確診個案不斷上升，逼不得已出門還要計算自己還有多少口罩！許多港人居家煲劇抗疫，串流影片平台Netflix的大作《Stranger Things》（怪奇物語）、《Sex Education》（性愛自修室）、《Black Sails》（黑帆）、《The Umbrella Academy》（雨傘學院）、《Penny Dreadful》（英國恐怖故事）、《獵魔士》（The Witcher）等。目前Google Chrome瀏覽器的擴充功能，新增了「Netflix Party」，簡單幾步就可以和朋友邊煲邊聊天，將來一班「玄太」重溫《愛的迫降》和彬彬見面時，可以順道開一次玄太分享會。

雖然不少人用智能電視看Netflix，但日日單機煲劇難免會感到孤單，Google Chrome上有擴充功能「Netflix Party」，下載後用Chrome看Netflix影片時，點開功能，簡單幾步就可以和好友聊天，就像大家平日用YouTube或Twitch看直播時的Chat Room（聊天室）。

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將朋友邀請入聊天室後，就可以邊傾邊煲劇，但留意需觀看同一畫面。（Netflix截圖）